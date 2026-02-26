La Finalissima 2026 Spagna-Argentina su Sky, Now e TV8 

TORINO - Un nuovo appuntamento di calcio internazionale da vivere in esclusiva su Sky, in streaming su Now e in chiaro su TV8. Venerdì 27 marzo si scende in campo per la Finalissima 2026, il match che al Lusail Stadium in Qatar opporrà la Spagna, vincitrice di Uefa Euro 2024, e l’Argentina, detentrice della Copa America 2024 e campione del mondo in carica. La nazionale di Scaloni punta al bis nello stadio in cui si è laureata campione del Mondo nel 2022, dopo aver vinto l'edizione inaugurale della Finalissima nel 2022 a Wembley contro l'Italia. Grande attesa per la Spagna di Luis de la Fuente che, dopo il trionfo continentale allo Stadio Olimpico di Berlino contro l’Inghilterra, cercherà di portare il titolo in Europa per la prima volta.