I Wolves fermano l'Aston Villa, un'ora per Douglas Luiz. Il Lens frena a Strasburgo, colpo Levante

WOLVERHAMPTON (Regno Unito) - L'Aston Villa di Douglas Luiz - in campo fino al 60' - cade 2-0 a Wolverhampton e resta così fermo al terzo posto della classifica di Premier League a quota 51 punti raccolti in 28 partite: il Manchester United ha ora la ghiotta chance di aggancio. A decidere la sfida del Molineux Stadium sono state le reti di Joao Gomes al 61' e Rodrigo Gomes al 98'.
Il Lens secondo in classifica in Ligue 1 stecca a Strasburgo e regala al Psg l'opportunità di allungare a +4: Sangaré al 63' evita il ko dopo la rete di Panichelli al 18'. Si apre con il successo dell'Augusta per 2-0 sul Colonia la 24ª giornata della Bundesliga. Padroni di casa in vantaggio con il gol di Ribeiro al 10' della ripresa. In pieno recupero al 96' il raddoppio ad opera di Claude-Maurice. Chiude il quadro la vittoria del Levante penultimo in Liga per 2-0 con il Deportivo Alaves.