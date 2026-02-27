I Wolves fermano l'Aston Villa, un'ora per Douglas Luiz. Il Lens frena a Strasburgo, colpo Levante

WOLVERHAMPTON (Regno Unito) - L'Aston Villa di Douglas Luiz - in campo fino al 60' - cade 2-0 a Wolverhampton e resta così fermo al terzo posto della classifica di Premier League a quota 51 punti raccolti in 28 partite: il Manchester United ha ora la ghiotta chance di aggancio. A decidere la sfida del Molineux Stadium sono state le reti di Joao Gomes al 61' e Rodrigo Gomes al 98'.