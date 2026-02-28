Tuttosport.com
Altro show di Lamine Yamal, tripletta e Villarreal ko: il Barcellona allunga sul Real Madrid

Lo spagnolo classe 2007 autentico mattatore nel 4-1 al Sottomarino Giallo. In Bundesliga il Bayer Leverkusen non va oltre l'1-1 in casa contro il Mainz
2 min
Altro show di Lamine Yamal, tripletta e Villarreal ko: il Barcellona allunga sul Real Madrid © APS

Il Barcellona batte 4-1 il Villarreal e vola momentaneamente a +4 dal Real Madrid, impegnato lunedì 2 marzo alle ore 21 al Santiago Bernabeu contro il Getafe. Assoluto protagonista della sfida del Camp Nou è Lamine Yamal, autore di una tripletta: lo spagnolo mette la partita in ghiaccio già nella prima frazione di gioco con un doppio colpo tra il 28’ e il 37’. In avvio di ripresa Gueye accorcia le distanze ma è ancora il classe 2007 a ristabilire le distanze salendo a quota 13 centri in 22 gare di campionato (10 gli assist). Il poker è di Lewandowski in pieno recupero. Nel prossimo turno, il 27°, i blaugrana di Hansi Flick faranno visita all’Athletic Bilbao, che interrompe la striscia di tre successi di fila, raccoglie il quinto risultato utile consecutivo ma non riesce ad andare oltre l’1-1 sul campo del Rayo Vallecano: al momentaneo vantaggio dei padroni di casa siglato da De Frutos risponde in apertura di secondo tempo Inaki Williams.

Bayer Leverkusen fermato dal Mainz. Ok Moenchengladbach e Werder Brema

Termina con lo stesso punteggio l’incontro tra Bayer Leverkusen e Mainz valido per la 24ª giornata della Bundesliga. Accade tutto nella ripresa: ospiti avanti con Becker, poi il pari dei padroni di casa con Quansah. Un rigore di Diks al 94', invece, consente al Moenchengladbach di piegare l'Union Berlino, mentre è Pereira Lage a permettere al St. Pauli di espugnare il campo dell’Hoffenheim. Netto 2-0 del Werder Brema contro l’Heidenheim: decisivi Milosevic e l'autorete di Behrens.

Classifica Bundesliga

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

