Aubameyang trascina il Marsiglia: che rimonta sul Lione! Poker dello Stoccarda al Wolfsburg

L'ultima gara di giornata della Ligue 1 regala spettacolo. Al Vélodrome si affrontano Marsiglia e Lione in un match che non ha affatto deluso le aspettative degli sportivi. La squadra di Fonseca inizia bene contro la squadra di Beye, sbloccando l'incontro al 3' con Tolisso, terminando il primo tempo in vantaggio. Nel secondo arriva anche il gol del raddoppio per il Lione, sempre con Tolisso, ma il VAR ferma tutto. Un minuto dopo, il Marsiglia la pareggia con Paixao. Al 76' Himbert riporta il Lione in vantaggio, ma i padroni di casa non hanno gettato la spugna, dando il via ad una pirotecnica rimonta. Il protagonista è Aubameyang , che con una doppietta in 10' consegna al Marsiglia tre punti fondamentali in ottica Europa.

Il Paris Fc di Immobile di misura col Nizza. Lille ok

Successo di misura per il Paris Fc nella 24esima giornata della Ligue 1 in casa contro il Nizza. A decidere la sfida una rete di Munetsi al 26' del primo tempo, nel finale - poi - doppio giallo ai danni di De Smet. Titolari nei parigini - che si portano a 26 punti in classifica, gli italiani Coppola e Immobile (sostituito al 70'). Solo panchina, invece, per Koleosho. Il Lille nella 24esima giornata della Ligue 1 piega, in casa, per 1-0 al fotofinish, il Nantes. Decisivo un gol di Ngoy al 94'. Sorride anche il Brest che con lo stesso punteggio ha la meglio sul campo del Metz grazie ad un guizzo di Ajorque (69'), nonostante l'inferiorità numerica per un rosso a Guindo (22'). Pari per 2-2, invece, tra Lorient e Auxerre: ospiti due volte avanti con Senaya e Casimir, padroni di casa abili a rimontare in entrambe le occasioni con Dieng, autore di una doppietta.

Stoccarda, Wolfsburg travolto. Ok l'Eintracht contro il Friburgo

Netta vittoria per 4-0 per lo Stoccarda nella 24esima giornata della Bundesliga contro il Wolfsburg. A decidere il match le reti di Undav, Leweling (doppietta) e Nartey. Con questo successo lo Stoccarda sale a 46 punti, mentre il Wolfsburg resta fermo a quota 20. Successo esterno per 2-1 per il Lipsia sul campo dell'Amburgo. A decidere il match le reti di Romulo Cardoso (ha fallito anche un penalty) e Diomande, inutile per i padroni di casa il gol dell'iniziale vantaggio con Vieira. Con questa vittoria il Lipsia si porta a quota 44 punti, mentre l'Amburgo resta fermo a quota 26. Vittoria per 2-0 dell'Eintracht Francoforte contro il Friburgo. In gol, entrambi nel secondo tempo, Chaibi (64') e Bahoya (81'). Con questo successo l'Eintracht sale a 34 punti, mentre il Friburgo resta fermo a quota 33.