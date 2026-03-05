Sidney Sweeney da Hollywood al calcio: show in campo a Lisbona e rivela, "Il mio giocatore preferito è..."

Sidney Sweeney ha fatto lo show. Questa volta però non parliamo di pellicole ma di campi da calcio. L'attrice statunitense è scesa in campo al fischio finale della partita tra Sporting Lisbona ed Estoril Praia. I video che circolano sui social mostrano la Sweeney che palleggia, cerca di tenere il passo e condivide momenti giocosi con la mascotte del club. Sorridente e rilassata, ha dimostrato che il suo interesse per il calcio non è solo superficiale: è un entusiasmo genuino. L'attrice divenuta una star grazie alla serie Euphoria ha poi fatto sapere chi sia il suo calciatore preferito.

Da Hollywood al calcio: il preferito dell'attrice

Durante la sua visita in Portogallo, Sweeney non si è limitata a immergersi nell'atmosfera, ma ha anche rilasciato una dichiarazione che ha catturato l'attenzione dei fan. L'attrice ha rivelato che Cristiano Ronaldo è il suo giocatore preferito e ha ammesso che se avesse scelto una carriera nello sport invece che nella recitazione, lui sarebbe stato la sua ispirazione. "Cristiano Ronaldo è il mio calciatore preferito. Sono una persona competitiva e, se fossi una calciatrice, lui sarebbe la mia ispirazione", ha detto. Il commento ha avuto un forte impatto, soprattutto considerando il profondo legame di Ronaldo con lo Sporting Lisbona: il club dove è iniziato tutto. La sua apparizione ha rivelato un lato diverso dell'attrice: competitiva, spontanea e pienamente coinvolta nello sport. Per ora, il suo tempo in campo era solo per divertimento. Ma tra controllo di palla e dichiarazioni audaci, ha unito Hollywood e calcio sotto un unico nome: CR7.