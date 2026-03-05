Lo spettacolo antico della FA Cup su Discovery e Dazn

TORINO - Torna su Warner Bros. Discovery la Emirates FA Cup, la più antica competizione di calcio al mondo e principale coppa nazionale inglese, con i match di quinto turno in diretta da venerdì 6 a lunedì 9 marzo su discovery+. Si parte con il Liverpool, impegnato venerdì 6 marzo alle 21:00 sul campo del Wolverhampton, mentre sabato scendono in campo l’ Arsenal capolista di Premier League e il Chelsea - rispettivamente contro Mansfield Town e Wrexham, che militano in League One e Championship - prima di Newcastle- Manchester City big match delle 21:00. Un’occasione speciale che vede Sandro Tonali , centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana, protagonista di un reel in esclusiva per Warner Bros. Discovery e per trasmettere al pubblico italiano il fascino senza tempo della FA CUP, «Dove ogni squadra sogna e ogni stadio vibra. Dove non conta chi sei, ma solo quanto ci credi».

VENERDÌ 6 MARZO * ore 21:00 Wolverhampton-Liverpool (cronaca di Andrea Distaso) SABATO 7 MARZO * ore 13:15 Mansfield Town-Arsenal (Alessandro Lettieri) * ore 18:45 Wrexham-Chelsea (Federico Zanon) * ore 21:00 Newcastle-Manchester City (Andrea Distaso) DOMENICA 8 MARZO * ore 13:00 Fulham-Southampton (Federico Zanon) * ore 14:30 Port Vale-Sunderland (Alessandro Lettieri) * ore 17:30 Leeds-Norwich City (Andrea Distaso) * ore 20:30 West Ham-Brentford (Federico Zanon)

La Emerates FA Cup anche su Dazn

La Emirates FA Cup entra nel vivo su Dazn, con gli ottavi di finale della competizione calcistica più antica al mondo pronti a regalare un nuovo fine settimana di grandi sfide e possibili sorprese. Dal 6 al 9 marzo, il torneo prosegue con un turno che mette di fronte le protagoniste della Premier League e club pronti a scrivere nuove pagine della storia della coppa inglese, da sempre capace di ribaltare ogni pronostico. Ad aprire la fase più calda del campionato, sarà Wolverhampton–Liverpool, in programma domani, venerdì 6 marzo, alle 21:00, una sfida che vedrà i Reds provare a proseguire il proprio cammino in una competizione che negli anni ha spesso regalato notti memorabili ad Anfield. Il giorno successivo, sabato 7 marzo, il calendario proporrà tre appuntamenti: alle 13:15, l’Arsenal, club che con 14 successi detiene il record di vittorie nella competizione, farà visita al Mansfield, mentre in serata (ore 18:45) toccherà al Chelsea, impegnato sul campo del Wrexham, una delle realtà più affascinanti del calcio britannico che negli ultimi anni ha attirato l’attenzione internazionale grazie alla sua crescita sportiva e mediatica. A chiudere la giornata sarà il big match Newcastle–Manchester City, (ore 21:00) confronto tra due squadre protagoniste della Premier League, tra le più attese dell’intero turno.

Si proseguirà poi domenica 8 marzo con Fulham–Southampton (ore 13:00), Port Vale-Sunderland (ore 14:30) e Leeds–Norwich City (17:30), tre sfide che mettono in palio un posto nei quarti tra club storici del calcio inglese. A chiudere il quadro degli ottavi sarà West Ham–Brentford, in calendario lunedì 9 marzo alle 20:30, derby londinese che promette intensità e spettacolo. Ancora una volta l’Emirates FA Cup si conferma un torneo unico nel panorama calcistico internazionale: una competizione che dal 1871 mescola tradizione, rivalità e storie sorprendenti, portando sullo stesso palcoscenico grandi potenze del calcio inglese e squadre pronte a inseguire il sogno di una notte storica.