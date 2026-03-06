Bayern, tutto facile prima dell'Atalanta. Gioia Real al 95', Psg ko, Liverpool avanti senza Chiesa

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Senza Kane ai box per un problema al polpaccio, il Bayer Monaco travolge il Borussia Moenchengladbach 4-1 e consolida il primato in Bundesliga avvicinandosi sempre di più alla conquista del titolo. Luis Diaz sblocca al 33' calciando al volo un assist al bacio di Goretzka, prima dell'intervallo è di Laimer la firma del raddoppio al termine di un contropiede perfetto. Diventa tutto più facile ad inizio ripresa con l'ingenuità di Reitz: fallo da rigore, rosso e trasformazione di Musiala per il tris bavarese. Nel finale c'è spazio per il poker di Jackson e il gol della bandiera del Gladbach. Con il risultato in cassaforte e l'uomo in più, il Bayern si conserva al meglio per la trasferta di Bergamo per l'andata degli ottavi di Champions League contro l'Atalanta di Palladino.