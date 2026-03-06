Bayern, tutto facile prima dell'Atalanta. Gioia Real al 95', Psg ko, Liverpool avanti senza Chiesa

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Senza Kane ai box per un problema al polpaccio, il Bayer Monaco travolge il Borussia Moenchengladbach 4-1 e consolida il primato in Bundesliga avvicinandosi sempre di più alla conquista del titolo. Luis Diaz sblocca al 33' calciando al volo un assist al bacio di Goretzka, prima dell'intervallo è di Laimer la firma del raddoppio al termine di un contropiede perfetto. Diventa tutto più facile ad inizio ripresa con l'ingenuità di Reitz: fallo da rigore, rosso e trasformazione di Musiala per il tris bavarese. Nel finale c'è spazio per il poker di Jackson e il gol della bandiera del Gladbach. Con il risultato in cassaforte e l'uomo in più, il Bayern si conserva al meglio per la trasferta di Bergamo per l'andata degli ottavi di Champions League contro l'Atalanta di Palladino.
Dopo due ko di fila, il Real Madrid torna al successo con una vittoria all'ultimo respiro nella trasferta di Vigo contro il Celta e avvicina il Barcellona in cima alla Liga. Tchouameni apre all'11', Borja Iglesias al 25' rimette tutto in equilibrio e a regalare tre punti preziosi ad Arbeloa ci pensa Valverde che al 95' pesca il jolly per la festa blancos. Cade al Parco dei Principi il Psg di Luis Enrique e occasione per il Lens di avvicinare la vetta della Ligue 1 grazie al successo esterno del Monaco. Akliouche approfitta di una leggerezza della difesa parigina e porta avanti gli ospiti al 27', mentre al 55' Pocognoli sceglie Golovin che, entrato in campo da pochi secondi, premia la decisione del tecnico con la rete del raddoppio. Barcola al 71' dimezza lo svantaggio, ma non c'è nemmeno il tempo di festeggiare che Balogun ristabilisce le distanze con la rete dell'1-3 al minuto 73. Con un uno-due micidiale a inizio ripresa firmato Robertson-Salah e il tris di Jones il Liverpool raggiunge i quarti di finale di Fa Cup superando 3-1 il Wolverhampton. Nemmeno un minuto per Federico Chiesa che assiste dalla panchina alla vittoria dei Reds.