The same Old Firm. Scene surreali in Coppa di Scozia: i tifosi invadono il campo!

Caos dentro e fuori dal campo

Centinaia di tifosi erano in campo e un tifoso dei Rangers è stato visto mentre veniva portato via dalla polizia dopo aver tentato di avvicinarsi ai giocatori e ai tifosi del Celtic. Steward e polizia sono intervenuti per separare i due gruppi, ma giocatori e membri dello staff sono rimasti coinvolti nel caos. Il commentatore sportivo Rory Hamilton ha dichiarato che un membro dello staff del Celtic è stato aggredito da un tifoso avversario. L'eroe dei rigori del Celtic, Cvancara, sembra essere stato coinvolto nella rissa, poiché aveva del sangue sulla maglia mentre rilasciava l'intervista post-partita. Il caos è continuato anche all'esterno mentre la polizia antisommossa si precipitava verso lo stadio. Decine di poliziotti a cavallo sono giunti nell'area antistante la Broomloan Stand, nel mezzo del caos post-partita. La SFA ha poi confermato che verrà avviata un'indagine. In una dichiarazione si legge: "La federazione calcistica scozzese condanna il comportamento dei tifosi che sono entrati in campo dopo la partita dei quarti di finale della Scottish Cup disputata oggi allo stadio Ibrox. Sarà avviata immediatamente un'indagine in conformità con il protocollo del Collegio Giudiziario.”