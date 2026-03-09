The same Old Firm. Scene surreali in Coppa di Scozia: i tifosi invadono il campo!

La rivalità fra le due formazioni di Glasgow è una delle più sentite al mondo: un derby che sfocia oltre il rettangolo verde per toccare temi delicati come la politica e la religione. Questo ha portato ad una profonda inimicizia tra le due tifoserie, che si è ormai estesa oltre una normale rivalità tra due squadre della stessa città; manifestandosi in una storia carica di violenza, che talvolta ha portato anche a scontri mortali. L'ultimo incontro tra Celtic e Rangers in Coppa di Scozia ha visto infatti ancora una volta protagonisti, in negativo, i supporters delle due squadre che, al termine della gara conclusasi con la vittoria ai calci di rigore dei biancoverdi, hanno invaso il campo per affrontarsi: coinvolgendo calciatori, forze dell'ordine e membri degli staff.
The same Old Firm
Per i quarti di finale della Coppa di Scozia è andato in scena l'ennesimo derby fra Celtic e Rangers, terminato con il successo ai calci di rigore della formazione di mister Martin O'Neill, che si è imposta ai rigori per 4-2, con Tomas Cvancara a realizzare il tiro decisivo prima di ritrovarsi coinvolto, suo maglrado, in un gigantesco tafferuglio fra i tifosi delle due formazioni, da sempre opposti non solamente in campo. Al termine dei calci di rigore, i supporters del Celtic hanno scavalcato le barriere entrando sul terreno di gioco per festeggiare, mentre i sostenitori avversari sono a loro volta scesi dagli spalti per affrontare i rivali. Da entrambe le parti sono volati oggetti e fuochi d'artificio, anche ai danni delle forze dell'ordine, intervenute per sedare la situazione.
Caos dentro e fuori dal campo
Centinaia di tifosi erano in campo e un tifoso dei Rangers è stato visto mentre veniva portato via dalla polizia dopo aver tentato di avvicinarsi ai giocatori e ai tifosi del Celtic. Steward e polizia sono intervenuti per separare i due gruppi, ma giocatori e membri dello staff sono rimasti coinvolti nel caos. Il commentatore sportivo Rory Hamilton ha dichiarato che un membro dello staff del Celtic è stato aggredito da un tifoso avversario. L'eroe dei rigori del Celtic, Cvancara, sembra essere stato coinvolto nella rissa, poiché aveva del sangue sulla maglia mentre rilasciava l'intervista post-partita. Il caos è continuato anche all'esterno mentre la polizia antisommossa si precipitava verso lo stadio. Decine di poliziotti a cavallo sono giunti nell'area antistante la Broomloan Stand, nel mezzo del caos post-partita. La SFA ha poi confermato che verrà avviata un'indagine. In una dichiarazione si legge: "La federazione calcistica scozzese condanna il comportamento dei tifosi che sono entrati in campo dopo la partita dei quarti di finale della Scottish Cup disputata oggi allo stadio Ibrox. Sarà avviata immediatamente un'indagine in conformità con il protocollo del Collegio Giudiziario.”
Colpa di una regola
Questo è stato il primo derby dal 2018 in cui il Celtic ha avuto l'intera tribuna Broomloan a Ibrox. Lo scorso fine settimana il Celtic ha avuto solo 2.000 tifosi nello stadio avversario per la sfida di Premiership, ma per questa partita di Coppa di Scozia sono stati ammessi 7.500 tifosi ospiti. Le regole della Coppa di Scozia stabiliscono infatti che le squadre ospiti hanno diritto a una quota del 20 percento dei biglietti, quindi agli Hoops è stata assegnata una quota maggiore per questo derby. Si sperava che questa eccezione una tantum potesse potenzialmente portare al ripristino permanente di un'assegnazione completa di posti in trasferta per le partite dell'Old Firm. A questo punto l'idea sembra essere definitvamente tramontata.
