Maxi rissa in Cruzeiro-Atletico Mineiro, 23 cartellini rossi: Kaio Jorge gol, poi espulso anche lui!

Il finale tra Cruzeiro e Atlético Mineiro si è concluso con uno dei referti arbitrali più pesanti degli ultimi anni nel calcio brasiliano. Nella notte di lunedì è stato pubblicato il documento ufficiale dell’arbitro Matheus Candancan , che ha confermato ben 23 espulsioni complessive dopo la violenta rissa scoppiata al termine della partita. L’episodio ha coinvolto numerosi giocatori di entrambe le squadre e ha costretto l’arbitro a richiedere persino l’intervento della Polizia Militare per riportare la situazione sotto controllo. Durante la partita non erano stati mostrati cartellini rossi, ma il clima si è completamente deteriorato negli ultimi istanti, quando un contrasto tra il centrocampista del Cruzeiro, Christian , e il portiere avversario, Everson , ha fatto esplodere il caos. La ricostruzione dell’arbitro nel referto spiega nel dettaglio come si siano sviluppati gli scontri, indicando le responsabilità dei singoli calciatori coinvolti. Il risultato è una lunga lista di squalifiche che colpisce entrambe le squadre e che potrebbe avere conseguenze disciplinari pesanti.

La rissa scoppiata nel finale: cos'è successo

La scintilla che ha acceso la rissa è arrivata dopo uno scontro nell’area di rigore dell’Atlético Mineiro tra Christian ed Everson. Il portiere non ha gradito il contatto e ha reagito in maniera aggressiva: prima ha spinto l’avversario e poi si è gettato su di lui con entrambe le ginocchia. L’episodio ha provocato la reazione immediata dei giocatori del Cruzeiro, che si sono precipitati verso l’estremo difensore dando il via a una rissa collettiva. In pochi secondi il campo si è trasformato in un vero e proprio ring. Lucas Romero ha colpito Everson con un calcio volante mentre il portiere era già stato raggiunto da un colpo di Matheus Henrique. Christian ha poi reagito colpendo con un pugno il difensore Lyanco, ma subito dopo è stato centrato da un calcio volante di Junior Alonso. Anche il portiere Cássio ha provato ad aggredire Lyanco, venendo però fermato prima che la situazione peggiorasse ulteriormente.

Kaio Jorge alla Karate Kid

Gli scontri sono proseguiti in diversi punti del campo: Lyanco ha scambiato pugni con Gerson, mentre lo stesso difensore è stato colpito anche con un calcio da Cássio e da un pugno di Lucas Romero. Nel caos è entrato anche Hulk, che ha ricevuto diversi calci da Villalba prima di reagire con pugni e calci contro Romero. La rissa è proseguita con altri episodi violenti: João Marcelo ha colpito un attaccante dell’Atlético con un pugno, venendo subito dopo affrontato da Preciado. Junior Alonso ha invece centrato in pieno volto Walace, che poco dopo ha visto Kaio Jorge intervenire nella mischia con un calcio ai danni del difensore. Solo l’intervento della sicurezza e della Polizia Militare è riuscito a riportare la calma.