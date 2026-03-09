Maxi rissa in Cruzeiro-Atletico Mineiro, 23 cartellini rossi: Kaio Jorge gol, poi espulso anche lui!

Il finale tra Cruzeiro e Atlético Mineiro si è concluso con uno dei referti arbitrali più pesanti degli ultimi anni nel calcio brasiliano. Nella notte di lunedì è stato pubblicato il documento ufficiale dell’arbitro Matheus Candancan, che ha confermato ben 23 espulsioni complessive dopo la violenta rissa scoppiata al termine della partita. L’episodio ha coinvolto numerosi giocatori di entrambe le squadre e ha costretto l’arbitro a richiedere persino l’intervento della Polizia Militare per riportare la situazione sotto controllo. Durante la partita non erano stati mostrati cartellini rossi, ma il clima si è completamente deteriorato negli ultimi istanti, quando un contrasto tra il centrocampista del Cruzeiro, Christian, e il portiere avversario, Everson, ha fatto esplodere il caos. La ricostruzione dell’arbitro nel referto spiega nel dettaglio come si siano sviluppati gli scontri, indicando le responsabilità dei singoli calciatori coinvolti. Il risultato è una lunga lista di squalifiche che colpisce entrambe le squadre e che potrebbe avere conseguenze disciplinari pesanti.
La rissa scoppiata nel finale: cos'è successo
La scintilla che ha acceso la rissa è arrivata dopo uno scontro nell’area di rigore dell’Atlético Mineiro tra Christian ed Everson. Il portiere non ha gradito il contatto e ha reagito in maniera aggressiva: prima ha spinto l’avversario e poi si è gettato su di lui con entrambe le ginocchia. L’episodio ha provocato la reazione immediata dei giocatori del Cruzeiro, che si sono precipitati verso l’estremo difensore dando il via a una rissa collettiva. In pochi secondi il campo si è trasformato in un vero e proprio ring. Lucas Romero ha colpito Everson con un calcio volante mentre il portiere era già stato raggiunto da un colpo di Matheus Henrique. Christian ha poi reagito colpendo con un pugno il difensore Lyanco, ma subito dopo è stato centrato da un calcio volante di Junior Alonso. Anche il portiere Cássio ha provato ad aggredire Lyanco, venendo però fermato prima che la situazione peggiorasse ulteriormente.
Kaio Jorge alla Karate Kid
Gli scontri sono proseguiti in diversi punti del campo: Lyanco ha scambiato pugni con Gerson, mentre lo stesso difensore è stato colpito anche con un calcio da Cássio e da un pugno di Lucas Romero. Nel caos è entrato anche Hulk, che ha ricevuto diversi calci da Villalba prima di reagire con pugni e calci contro Romero. La rissa è proseguita con altri episodi violenti: João Marcelo ha colpito un attaccante dell’Atlético con un pugno, venendo subito dopo affrontato da Preciado. Junior Alonso ha invece centrato in pieno volto Walace, che poco dopo ha visto Kaio Jorge intervenire nella mischia con un calcio ai danni del difensore. Solo l’intervento della sicurezza e della Polizia Militare è riuscito a riportare la calma.
Il referto dell’arbitro Candançan: la ricostruzione ufficiale degli episodi
Nel suo rapporto ufficiale, l’arbitro Matheus Candancan ha ricostruito con precisione l’origine della rissa e il comportamento dei giocatori coinvolti. Il direttore di gara ha scritto che il giocatore “ha agito con brutalità” dopo il contatto subito. Nel referto si legge: “Dopo aver subito un fallo, ha atterrato il suo avversario, si è avvicinato con brutalità e ha colpito con il ginocchio il volto del suo avversario n. 88. Preciso che dopo questa azione è scoppiata una rissa generale, non essendo possibile mostrare il cartellino rosso”. Anche il comportamento di Christian è stato indicato come uno dei momenti chiave della degenerazione della partita. L’arbitro ha riportato: “Per aver colpito con lo stinco la testa del suo avversario n. 22, con uso eccessivo di forza e alta intensità, quando la palla era già in possesso del portiere. Preciso che dopo questa azione è scoppiata una rissa generale, non essendo possibile mostrare il cartellino rosso”. Nel resto del documento, Candancan ha utilizzato una formula simile per descrivere le altre espulsioni assegnate a posteriori. Il motivo indicato è sempre lo stesso: “Espulso per aver sferrato pugni e calci ai propri avversari durante la rissa generale scoppiata al termine della partita, non essendo stato possibile esibire il cartellino rosso a causa del tumulto”. Il direttore di gara ha inoltre sottolineato che la confusione in campo era tale da impedire qualsiasi gestione immediata con i cartellini, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine per proteggere anche la squadra arbitrale.
Ventitré espulsioni totali: coinvolti dodici giocatori del Cruzeiro e undici dell’Atlético
Il bilancio disciplinare della finale è estremamente pesante: il referto ufficiale riporta infatti 23 espulsioni complessive tra i giocatori delle due squadre. Il Cruzeiro è il club che ha registrato il numero più alto di calciatori coinvolti, con dodici espulsi. Tra questi figurano Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Villalba, Kauã Prates, Christian, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson e l’attaccante Kaio Jorge, ex Juventus, che ha preso parte alla rissa durante una delle fasi più concitate. L’Atlético Mineiro ha invece undici giocatori inseriti nel referto disciplinare: Everson, Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra e Hulk. Il documento dell’arbitro ha dunque coinvolto quasi un’intera squadra per parte, segno dell’estensione degli scontri sul terreno di gioco. La federazione calcistica statale dovrà ora valutare le singole responsabilità e stabilire la durata delle squalifiche, che potrebbero risultare molto pesanti. Le decisioni disciplinari potrebbero influenzare l’inizio della prossima stagione e rappresentano uno degli episodi più clamorosi nella storia recente del campionato brasiliano, segnato da una finale passata agli archivi più per la maxi rissa che per il risultato sul campo.
