"Stacchiamo la spina al Var", espongono lo striscione e lo fanno davvero: cosa è successo e dove

In Zweite Bundesliga - la Serie B tedesca - è successo un fatto assai curioso. Durante una partita l’arbitro ha concesso un rigore per gli ospiti, ma poi è stato richiamato al Var per rivederlo. Ma mentre si dirigeva verso il monitor un tifoso mascherato dei padroni di casa ha scavalcato le barriere ed è riuscito a spegnerlo staccando i cavi, contemporaneamente la curva ha tirato fuori uno striscione con scritto: “Staccare la spina al Var” . L’arbitro si così è trovato di fronte a uno schermo nero. Il tifoso ha quindi impedito la revisione dell’atterramento di un giocatore ospite in area di rigore proprio mentre il direttore di gara veniva richiamato a bordo campo dall’assistente per il controllo.

Var, la protesta della curva e com'è finita

Il fatto è avvenuto nel recupero del primo tempo di Preussen Munster-Hertha Berlino quando, sul risultato di 0-0, l'arbitro Felix Bickel è stato richiamato dal Var per compiere una on-field review su un possibile fallo da rigore a favore degli ospiti. Mentre il direttore di gara si stava dirigendo verso il monitor, un tifoso mascherato è entrato in campo, staccando la spina allo schermo e impedendo che la OFR venisse portata a termine. Il gesto, parte di una protesta organizzata, non ha comunque condizionato la partita, con l'arbitro che ha lasciato la decisione finale al Var Katrin Rafalski, col rigore che è stato assegnato e poi realizzato. Il Preussen Munster, tramite un comunicato ufficiale, ha espresso "rammarico per l'accaduto" e ha assicurato che "farà tutto il possibile per identificare e assicurare alla giustizia i responsabili". Inoltre "sono state adottate le misure adatte per far sì che nulla di simile avvenga in futuro".