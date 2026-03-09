West Ham ai quarti di FA Cup ma solo dopo i rigori: gli accoppiamenti

LONDRA (Inghilterra) - Si chiudono gli ottavi di finale dell'FA Cup con il West Ham che batte il Brentford solo dopo i calci di rigore (2-2 dopo 90 minuti, 5-3 dal dischetto)e si regala la sfida contro il Leeds. Bowen sblocca il parziale al 19', immediate replica dei Bees con Thiago (28') ma prima dell'intervallo Bowen fima dal dischetto la doppietta per il 2-1. Proprio sul finale di partita arriva (81'), sempre dagli 11 metri, anche la doppietta del rivale brasiliano che porta il match ai supplementari e, successivamente, ai rigori. L'ex Lazio Castellanos non sbagalia a differenza di Ouattara (2° rigore) che risulterà quello decisivo per il successo (5-3) Hammers, di Mavropanos il rigore della vittoria.
FA Cup, gli accoppiamenti dei quarti
Con il successo degli Hammers ecco il quadro dei quarti di finale dove spicca il big match tra City e Liverpool
- Manchester City-Liverpool
- Southampton-Arsenal
- Port Vale-Chelsea
- West Ham-Leeds
Liga, un altro pareggio per l'Espanyol
All'RCDE Stadium di Cornella de Llobregat finisce 1-1 tra Espanyol e Oviedo nel match che chiude la 27ª giornata de LaLiga. Ospiti, ultimi in classifica, che aprono le marcature dopo 8 minuti con Reina ma al 36' arriva il pareggio dei padroni di casa con Garcia. Un pari (2° consecutivo, 3° nelle ultime 4) che vede l'Espanyol perdere terreno dalla zona Europa ora a -3 dal 6° posto del Celta Vigo (40 punti)