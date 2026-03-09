Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

West Ham ai quarti di FA Cup ma solo dopo i rigori: gli accoppiamenti

Gli Hammers hanno la meglio sul Brentford solo dopo i rigori. In Spagna ancora un pareggio per l'Espanyol
2 min
Fa CupWest Ham+
West Ham ai quarti di FA Cup ma solo dopo i rigori: gli accoppiamenti © Getty Images

LONDRA (Inghilterra) - Si chiudono gli ottavi di finale dell'FA Cup con il West Ham che batte il Brentford solo dopo i calci di rigore (2-2 dopo 90 minuti, 5-3 dal dischetto)e si regala la sfida contro il Leeds. Bowen sblocca il parziale al 19', immediate replica dei Bees con Thiago (28') ma prima dell'intervallo Bowen fima dal dischetto la doppietta per il 2-1. Proprio sul finale di partita arriva (81'), sempre dagli 11 metri, anche la doppietta del rivale brasiliano che porta il match ai supplementari e, successivamente, ai rigori. L'ex Lazio Castellanos non sbagalia a differenza di Ouattara (2° rigore) che risulterà quello decisivo per il successo (5-3) Hammers, di Mavropanos il rigore della vittoria.

FA Cup, gli accoppiamenti dei quarti

Con il successo degli Hammers ecco il quadro dei quarti di finale dove spicca il big match tra City e Liverpool

  • Manchester City-Liverpool
  • Southampton-Arsenal
  • Port Vale-Chelsea
  • West Ham-Leeds

Liga, un altro pareggio per l'Espanyol

All'RCDE Stadium di Cornella de Llobregat finisce 1-1 tra Espanyol e Oviedo nel match che chiude la 27ª giornata de LaLiga. Ospiti, ultimi in classifica, che aprono le marcature dopo 8 minuti con Reina ma al 36' arriva il pareggio dei padroni di casa con Garcia. Un pari (2° consecutivo, 3° nelle ultime 4) che vede l'Espanyol perdere terreno dalla zona Europa ora a -3 dal 6° posto del Celta Vigo (40 punti)

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS