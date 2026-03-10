Neymar, altro stop: Ancelotti riflette sulla convocazione per i Mondiali

Il futuro di Neymar con la nazionale brasiliana per le prossime amichevoli, e di conseguenza la sua probabile partecipazione alla Coppa del Mondo 2026, è in un momento critico dopo essere stato escluso dalla lista dei convocati della sua attuale squadra, il Santos, per la partita di oggi contro il Mirassol, valida per il quinto turno del campionato di serie A locale. La sua assenza ha generato incertezza non solo all'interno della Federcalcio verdeoro (Cbf), ma anche per il ct Carlo Ancelotti, che ha incluso Neymar in una lista preliminare e ha pianificato di valutare personalmente la sua prestazione prima di definire la rosa definitiva, secondo fonti giornalistiche.