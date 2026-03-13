Da portiere del futuro a narcotrafficante: l'incredibile storia dal Portogallo

Una vita che sembrava in discesa, una carriera pronta a decollare con una delle tre squadre più importanti del Portogallo, poi il ritiro dal calcio, le speranze che si infrangono sul più bello e l'entrata in un giro da cui sarebbe meglio starne fuori. Si può riassumere così la vita di Ivan Cardoso : un tempo promettente portiere cresciuto nel settore giovanile del Porto, arrestato perchè coinvolto nel traffico di stupefacenti su larga scala. L'estremo difensore portoghese era senza squadra dal 2023, nonostante fosse riuscito a disputare alcune partite con la formazione B dei Dragoni. Insieme a lui e molti altri, rimanendo in ambito calcistico, è stato arrestato anche un certo Cristiano , membro storico dei Super Dragoes: il principale gruppo ultras associato al Porto.

Dalla porta alle piazze di spaccio

La divisione criminale investigativa della PSP (Polizia di Pubblica Sicurezza) ha arrestato, al termine di un'indagine iniziata nel 2024, diciassette persone per traffico di stupefacenti. Tra i nomi degli arrestati spicca quello di Ivan Cardoso: ex portiere dell'Academy del Porto. Al termine dell'operazione, sono stati sequestrati tre chili di eroina, mezzo chilo di cocaina, piccole quantità di hashish e anfetamine, e un chilo e mezzo di una sostanza utilizzata per tracciare gli stupefacenti, oltre ad armi e veicoli di lusso. Il ruolo di Cardoso all'interno dell'organizzazione criminale non era nemmeno di secondo piano, anzi l'ex portiere è considerato dagli inquirenti uno dei cinque membri principali del sistema smantellato. Il gruppo si procurava ingenti quantità di droga per per poi venderla in strada al dettaglio. Questa non è la prima volta che Cardoso finisce sotto processo: nel 2023 è stato arrestato insieme ad altri sei individui in un caso di sequestro di persona ed estorsione risalente al novembre 2022.