Marsiglia, Gouiri guida la corsa Champions. Pepe salva il Villarreal al 98'

Il Marsiglia centra la terza vittoria di fila e, aspettando il Lione che domenica sarà ospite del Le Havre, si prende il terzo posto solitario. Al Velodrome, nell'anticipo del 26° turno di Ligue 1, successo di misura per l'OM che supera 1-0 l'Auxerre: decisiva la rete di Gouiri al 79'. Per gli uomini di Pellissier, invece, un ko che fa male e che li lascia al terz'ultimo posto in classifica.