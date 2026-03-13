Marsiglia, Gouiri guida la corsa Champions. Pepe salva il Villarreal al 98'

Il Marsiglia centra la terza vittoria di fila e, aspettando il Lione che domenica sarà ospite del Le Havre, si prende il terzo posto solitario. Al Velodrome, nell'anticipo del 26° turno di Ligue 1, successo di misura per l'OM che supera 1-0 l'Auxerre: decisiva la rete di Gouiri al 79'. Per gli uomini di Pellissier, invece, un ko che fa male e che li lascia al terz'ultimo posto in classifica.
Pari Villarreal allo scadere
Il Villarreal strappa un pari al 98' nel 28° turno di Liga sul campo dell'Alaves. Padroni di casa avanti con l'autorete di Marin sul finire del primo tempo, il Sottomarino giallo si salva allo scadere con la rete di Pepe che vale un punto e il momentaneo terzo posto in classifica. Il Borussia Moenchengladbach fa un passo verso la salvezza. Nell'anticipo che apre la 26esima giornata di Bundesliga, i Fohlen si aggiudicano lo scontro diretto col St.Pauli per 2-0, con un gol per tempo: Stoger colpisce al 37', Honorat la chiude al 63'. Un successo che permette al Gladbach di portarsi a +4 sul terz'ultimo posto condiviso dallo stesso St.Pauli, Colonia e Mainz.