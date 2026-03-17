Bambole gonfiabili in campo e gesti osceni sugli spalti: caos in Argentina

Durante la partita fra Rosario Central - squadra oggi di Angel Di Maria - e Banfield il gioco è stato interrotto a seguito di una bravata dei tifosi di casa, che hanno lanciato bambole gonfiabili sul terreno di gioco. Tutto questo non era diretto nei confronti dei giocatori o dei supporters del Banfield, ma bensì una provocazione verso i rivali di sempre: il Newell's Old Boys, formazione in cui ha mosso i suoi primi passi Lionel Messi . La gara è terminata 2-1 per il Rosario: capace di rimontare l'iniziale svantaggio ad opera di Mauro Mendez grazie all'autogol di Santiago Lopez e la rete di Jaminton Campaz .

L'incidente a luci rosse

La sfida tra Rosario Central e Banfield è stata il teatro di un incidente assai particolare. Con i padroni di casa in svantaggio, durante il primo tempo i tifosi di casa hanno cominciato a lanciare bambole gonfiabili in campo. Il bersaglio non erano gli avversari di quella partita, bensì quelli del Newell's Old Boys: sconfitti a inizio marzo con il risultato di 2-0 (reti di Angel Di Maria ed Enzo Copetti). Le bambole indossavano proprio la maglia rossonera degli eterni rivali. La sicurezza ha provato a mettere una pezza alla situazione, con gli steward presenti allo stadio che hanno subito cercato di raccogliere le bambole e le hanno rilanciate sugli spalti. Ma la curva li ha semplicemente rilanciati indietro, mentre le autorità faticavano a gestire l'episodio. Alcuni tifosi sono stati inoltre visti fare gesti osceni con le bambole sugli spalti. Il tutto ha portato la partita ad essere rimandata di diversi minuti.

Le reazioni all'episodio

Ovviamente quello che è successo ha impiegato davvero poco a fare il giro dei social network, vista la viralità dell'episodio. Questo ha acceso i riflettori sulla situazione, portando quanto è successo anche sotto gli occhi delle autorità. Il Ministero della Sicurezza di Santa Fe ha infatti aperto un'indagine sui gravi episodi avvenuti, affermando che "si sta valutando l'adozione di sanzioni". Il comportamento dei tifosi del Rosario è stato definito "davvero disgustoso" dai fan sui social media. Altri hanno affermato che avevano "superato il limite" e hanno definito l'esibizione "una vergogna".