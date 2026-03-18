Schmeichel ora fa davvero paura: "Potrei aver finito qui: come crociato e tendine d'achille insieme"

Annuncio a sorpresa di Kasper Schmeichel. Il portiere del Celtic non gioca dal 22 febbraio a causa di un infortunio e, dopo aver assistito alla sfida di Champions League tra Manchester City e Real Madrid, ha annunciato che la sua carriera potrebbe essere finita: “Ieri (l'altro ieri, ndr) sono stato da uno specialista e mi hanno detto che ho bisogno di due interventi per sistemare la spalla. È un colpo durissimo. Ci sono problemi con il mio bicipite e la cuffia dei rotatori. È saltato tutto. È un po' come se un giocatore di movimento si rompesse il crociato anteriore e il tendine d'achille allo stesso tempo” ha rivelato a CBS Sports Golazo Schmeichel, che salterà anche i playoff per il Mondiale del 2026 con la sua Danimarca.