Schmeichel ora fa davvero paura: "Potrei aver finito qui: come crociato e tendine d'achille insieme"

Annuncio a sorpresa di Kasper Schmeichel. Il portiere del Celtic non gioca dal 22 febbraio a causa di un infortunio e, dopo aver assistito alla sfida di Champions League tra Manchester City e Real Madrid, ha annunciato che la sua carriera potrebbe essere finita: “Ieri (l'altro ieri, ndr) sono stato da uno specialista e mi hanno detto che ho bisogno di due interventi per sistemare la spalla. È un colpo durissimo. Ci sono problemi con il mio bicipite e la cuffia dei rotatori. È saltato tutto. È un po' come se un giocatore di movimento si rompesse il crociato anteriore e il tendine d'achille allo stesso tempo” ha rivelato a CBS Sports Golazo Schmeichel, che salterà anche i playoff per il Mondiale del 2026 con la sua Danimarca.
Schmeichel: "È devastante"
A quasi 40 anni, l’estremo difensore campione di Premier League nel 2016 con il Leicester di Ranieri potrebbe aver giocato la sua ultima partita da professionista. "Ci saranno almeno 10-12 mesi di riabilitazione. Non so davvero nulla in questo momento. Non so come reagire. Potrei potenzialmente aver giocato la mia ultima partita di calcio. Sono un calciatore dal giorno in cui sono nato. È devastante. Pensare che potrei non essere più in grado di farlo è dura. Ho ricevuto il messaggio che potrebbe essere la fine della mia carriera” ha spiegato Schmeichel.