Messi, gol numero 900 in carriera ma addio Champions nordamericana: Nashville elimina l'Inter Miami

Lionel Messi segna a 38 anni il gol numero 900 della carriera ma la serata è amara per il fuoriclasse argentino, con l'Inter Miami eliminato negli ottavi della Champions Cup Concacaf. Al Chase Stadium, infatti, finisce 1-1 contro il Nashville che, in virtù dello 0-0 dell'andata, passa il turno. Messi ha fatto il suo, sbloccando la partita dopo 7 minuti: palla in mezzo di Reguilon, l'argentino controlla in area e incrocia di sinistro, fulminando il portiere avversario.