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Messi, gol numero 900 in carriera ma addio Champions nordamericana: Nashville elimina l'Inter Miami

Rete storica per il fuoriclasse argentino ex Barcellona. La squadra di Mascherano, però, esce dalla competizione
1 min

Lionel Messi segna a 38 anni il gol numero 900 della carriera ma la serata è amara per il fuoriclasse argentino, con l'Inter Miami eliminato negli ottavi della Champions Cup Concacaf. Al Chase Stadium, infatti, finisce 1-1 contro il Nashville che, in virtù dello 0-0 dell'andata, passa il turno. Messi ha fatto il suo, sbloccando la partita dopo 7 minuti: palla in mezzo di Reguilon, l'argentino controlla in area e incrocia di sinistro, fulminando il portiere avversario.

Inter Miami eliminato

La squadra di Mascherano domina ma non trova il raddoppio, nella ripresa il Nashville cresce e al 74', anche con un po' di fortuna, trova con Espinoza il pari che vale il passaggio del turno visto che nelle competizioni Concacaf vige ancora la regola che premia i gol in trasferta.

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