Stop United, due vantaggi sprecati e finisce in 10: il Bournemouth sa solo pareggiare

BOURNEMOUTH (Inghilterra) - Il Manchester United si fa rimontare due volte al Vitality Stadium di Bournemouth chiudendo in 10 uomini e pareggiando 2-2 nell'apertura della 31ª giornata di Premier League. A mezz'ora dalla fine la partita si infiamma. Al 61' la freddezza dagli 11 metri di Bruno Fernandes sblocca il match dopo un ingenuo fallo din area dell'ex Milan Alex Jimenez (con tanto fi ammonizione) sull'azione personale di Cunha. I padroni di casa però reagiscono subito pareggiando al 67' con Christie autore di un bel tiro dal limite dell'area. I Red Devils però vogliono i tre punti e al 71' arriva il nuovo vantaggio: Fernandes calcia un pallone verso il centro dell'area piccola e lì si crea un vero mischione dove la palla colpisce qualcuno (Maguire) e James Hill - sfortunatamente - non può fare altro che deviarla nella propria porta. A 10 minuti dalla fine arriva la frittata Red Devils: Maguire commette fallo su Evanilson in area, espulsione diretta per il difensore e rigore trasformato all'822 da Kroupi. Per i Cherries si tratta del 5° pareggio consecutivo, lo United resta al 3° posto con 4 punti sull'Aston Villa.

Lens e Lipsia tornano al successo con goleada

Dopo la sconfitta nell'ultima giornata a Lorient, il Lens torna al successo in campionato aprendo la 29ª giornata della Ligue1 battendo in casa per 5-1 l'Angers. Protagonista della partita l'ex Udinese Thauvin: in rete al 13' e poi due assist-man al 25' e al 48' per la doppietta di Edourad. Il tris lo cala Sangare al 39'. I giallorossi tornano provvisoriamente in testa alla classifica (59 punti a 57) ai danni del Paris Saint-Germain che, oltre a giocare sabato a Nizza, ha anche una partita da recuperare.

In Bundesliga invece il Lipsia domina l'Hoffenheim per 5-0 ritrovando anch'egli il successo: partita indirizzata e chiusa nei primi 45 minuti con i padroni di casa che hanno trovato le doppiette di Gruda (17' e 44') e Baumgartner (21' e 30'). Nella ripresa arriva al 78' la "manita" firmata da Henrichs.I RedBulls raggiungono a quota 50 punti proprio l'Hoffenheim e lo Stoccarda 3°.