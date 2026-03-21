Psg a valanga sul Nizza, il Valencia espugna il Sanchez Pizjuan e stende il Siviglia

Il Psg non smette di vincere: dopo il doppio successo agli ottavi di finale contro il Chelsea in Champions League, arriva un roboante successo contro il Nizza in Ligue 1. Nuno Mendes da calcio di rigore sblocca il match nel primo tempo al 42', mentre nel secondo tempo la squadra di Luis Enrique dilaga: Doue trova subito il gol del raddoppio al 49', poi al 61' Ndayishimiye riceve un rosso diretto lasciando il Nizza in inferiorità numerica. Il Psg ne approfitta e nel finale trova prima il gol del 3-0 con Fernandez e poi quello del 4-0 definitivo con Zaire-Emery all'85'. I parigini tornani in vetta alla classifica a quota 60 punti a +1 sul Lens, con la squadra di Luis Enrique che ha ancora una partita da disputare.

Tolosa ok col Lorient, l'Auxerre stende il Brest

Un gol di Emersonn consente al Tolosa, nella 27esima giornata della Ligue 1, di superare per 1-0 in casa il Lorient. Con questo successo la formazione di Martinez si porta a 37 punti, agganciando proprio la squadra guidata da Pantaloni. L'Auxerre resta in 10 uomini contro il Brest a causa dell'espulsione rimediata da Leon al 6', con i padroni di casa costretti all'inferiorità numerica per quasi l'intero match. Nonostante ciò, l'Auxerre sblocca la gara al 24' con Okoh. Nel secondo tempo il difensore svizzero trova la doppietta personale, a cui farà seguito addirittura il gol del 3-0 siglato da Namaso al 70'.

Valencia, Siviglia ko in casa. Bene il Getafe

Il Valencia fa tutto negli ultimi istanti del primo tempo: Duro apre le danze al 38', Ramazani firma il doppio vantaggio al Sanchez Pizjuan contro il Siviglia, portando gli ospiti sul doppio vantaggio. Il risultato non subirà poi ulteriori variazioni, con il Valencia che ha portato a casa i tre punti. Vittoria per 2-1 dell'Elche nella 29esima giornata della Liga contro il Maiorca. A decidere la sfida le reti di Mir e l'ex Lecce Tete Morente, arrivate dopo il gol dell'iniziale vantaggio degli ospiti con Torres. Nel finale il Maiorca aveva anche avuto l'opportunità di trovare il pari con Muriqi, che però ha fallito il penalty. Con questo successo l'Elche si porta a 29 punti, mentre il Maiorca resta fermo a quota 28. Successo esterno del Getafe che, nella 29esima giornata della Liga, passa per 2-1 sul campo dell'Espanyol. A decidere la sfida le reti di Duarte e Arambarri, tardiva la reazione dei padroni di casa con Jean. Con questa vittoria il Getafe sale a 38 punti in classifica, mentre l'Espanyol resta fermo a quota 37. Basta un gol di Budimir all'Osasuna di mister Lisci per piegare, nella 29esima giornata della Liga, per 1-0 il Girona. Con questo successo la formazione del tecnico italiano fa un balzo in classifica portandosi a 37 punti. Sorride anche il Levante che cala il poker contro il fanalino di coda Real Oviedo e rilancia le sue ambizioni di salvezza. A decidere il match le reti di Espi (doppietta), Losada e Romero. Non bastano agli ospiti i guizzi di Chaira e Vinas (su rigore).