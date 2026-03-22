Terrore in autostrada: il pullman dei tifosi del City va in fiamme

Brutta disavventura per alcuni tifosi del Manchester City durante il viaggio verso lo stadio di Wembley per la finalissima di Carabao Cup contro l'Arsenal . Un pullman dei sostenitori della squadra guidata da Guardiola ha preso fuoco all'altezza dello svincolo 3 nelle West Midlands. Il veicolo è stato completamente avvolto da fiamme altissime ma, per fortuna, non si registrano feriti tra i passeggeri, che sono stati messi in sicurezza, nonostante le testimonianze sui social network che hanno parlato di scene di panico.

Caos totale nei trasporti

L'incidente ha provocato la chiusura della carreggiata sud, scatenando il caos totale nei trasporti a poche ore dalla finale di Carabao Cup tra il City e l'Arsenal. Enormi colonne di fumo si sono sprigionate dal pullman in fiamme mentre spettatori attoniti assistevano alla scena. Come riporta il Sun, i tifosi a bordo del veicolo sono stati evacuati prima che i vigili del fuoco iniziassero a spegnere l'incendio e hanno poi continuato il loro viaggio verso Wembley con altri mezzi.