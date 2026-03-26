Mbappé fa chiarezza: "Diagnosi al ginocchio sbagliato? Colpa mia". E spunta il caso Camavinga

In casa Real Madrid è esplosa una vera tempesta mediatica, sollevando dubbi importanti sulla gestione sanitaria del club. Il protagonista è Mbappé e l'accusa sarebbe quella di aver esaminato il ginocchio sbagliato del calciatore, anziché quello realmente infortunato . A innescare la polemica è stato il giornalista Daniel Riolo, intervenuto su RMC. Di conseguenza, secondo questa teoria, il fuoriclasse dei Blancos avrebbe continuato a giocareper più partite con una diagnosi non corretta, esponendosi al rischio concreto di peggiorare l’infortunio e compromettere seriamente il prosieguo della sua carriera. Ma ci ha pensato direttamente la stella francese a smontare questa che ha definito come "Fake news".

Mbappé fa chiarezza sul caso "ginocchio sbagliato"

"L'informazione secondo cui avremmo esaminato il ginocchio sbagliato non è vera. Forse ne sono indirettamente responsabile perché non ho comunicato e, quando non comunichi ciò che hai e ciò che sta succedendo, si lascia spazio alle interpretazioni e ognuno si precipita a colmare il vuoto, è il gioco" - ha spiegato Mbappé in conferenza stampa dal ritiro con la Francia, impegnata stasera in un'amichevole contro il Brasile di Ancelotti. Ma il fuoco non si è spento del tutto, perché l'Equipe ha tirato fuori un caso simile, con Camavinga questa volta come "sfortunato" protagonista.

Il caso Camavinga

Secondo quanto riportato da L'Equipe, il caso non sarebbe isolato. Dopo le polemiche legate a Mbappé, sono emersi infatti ulteriori dettagli che coinvolgerebbero anche Camavinga, sempre in casa Real Madrid. Il centrocampista francese si era infortunato alla caviglia sinistra il 3 dicembre scorso durante la sfida contro l’Athletic Bilbao. Tuttavia, secondo quanto riferito da un quotidiano francese, nella fase diagnostica sarebbe stato commesso un errore sorprendente: la risonanza magnetica sarebbe stata effettuata sull’articolazione opposta rispetto a quella realmente colpita dall’infortunio. Un’analisi effettuata sull’arto sbagliato può portare a diagnosi incomplete o fuorvianti, ritardando l’individuazione del problema reale e aumentando il rischio di aggravare la lesione. Per questo motivo, la vicenda, che coinvolgerebbe due giocatori chiave, sta alimentando un acceso dibattito, soprattutto considerando il grande blasone del Real Madrid.