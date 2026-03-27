"Ti darò un po' di fama, salame": furia Di Maria dopo le bugie sulle modelle in casa con la moglie

Angel Di Maria è una furia su Instagram. Attraverso una storia ha infatti minacciato di ricorrere a procedure legali nei confronti di un giornalista-influencer, accusato di avere messo in circolazione false voci circa un presunto tradimento dell'ex Juventus e Manchester United tra le altre nei confronti della moglie Jorgelina Cardoso, sua compagna dal 2011. Nello specifico, la Cardoso sarebbe stata sentita urlare nella villa della coppia a Funes Hill dopo aver scoperto che diverse modelle erano entrate in casa a sua insaputa. L'utente che ha pubblicato la segnalazione originale ha aggiunto inoltre che neanche i vicini erano riusciti a calmarla, a causa di urla, recriminazioni e lacrime. Arrivata in tempi celeri la smentita della coppia, che è poi passata all'attacco nei confronti del giornalista.
Dramma a Funes Hill: la smentita e l'attacco
A seguito della segnalazione del giornalista e influencer Gonzalo Sotelo circa un presunto tradimento con lite coniugale al seguito, Angel Di Maria e la compagna Jorgelina Cardoso hanno pubblicato delle storie piene di rabbia. "Vuoi la fama sciocchino? Questa non è la strada, sei entrato nelle fauci del lupo. Devi rinascere per essere più intelligente". La moglie dell'ex Juve ha poi continuato postando una foto di Sotelo, scrivendo: "È il ragazzo che vuole la fama, qualcuno che lo aiuti a entrare in TV. È molto piccolo, ha bisogno di una spinta e noi lo stiamo aiutando... collaborate guerrieri". A seguito di ciò, la Cardoso ha rincarato la dose pubblicando il numero dell'influencer. Al che Sotelo ha espresso - sempre nelle storie - preoccupazione: "Se mi succede qualcosa, ritengo responsabile chi ha diffuso il mio numero". Non è tardata ad arrivare la risposta di lady Di Maria, ormai sul piede di guerra: "Hai voluto la bicicletta? E adesso pedala. Non avrai più voglia di tormentare e mentire. FINE".
L'intervento del "Fideo" e la pace
Anche Angel Di Maria, arrivato a paramentro zero alla Juventus nella stagione 2022-23 con cui ha collezionato 40 presenze condite da 8 gol e 7 assist, è sceso in campo per smentire e attaccare Gonzalo Sotelo. Sempre mediante le storie Instagram, "El Fideo" ha scritto: "Ti darò un po' di fama salame. Che modo di inventare le cose. Di voler sporcare per screditare la gente. Chi ti avrà mandato a fare questo? Per di più, sei proprio un coglione. Se continui a fare il mio nome e quello della mia famiglia, andrò in tribunale". A chiudere questa storia ci ha pensato direttamente Sotelo: "Mi scuso per non aver controllato bene le informazioni che mi hanno dato. In realtà mi hanno venduto del pesce marcio. La prossima volta devo controllare come si deve. Rinnovo le scuse pubbliche". È arrivata poi la risposta conclusiva di Jorgelina Cardoso: "Patti chiari, amicizia lunga".
Angel Di Maria è una furia su Instagram. Attraverso una storia ha infatti minacciato di ricorrere a procedure legali nei confronti di un giornalista-influencer, accusato di avere messo in circolazione false voci circa un presunto tradimento dell'ex Juventus e Manchester United tra le altre nei confronti della moglie Jorgelina Cardoso, sua compagna dal 2011. Nello specifico, la Cardoso sarebbe stata sentita urlare nella villa della coppia a Funes Hill dopo aver scoperto che diverse modelle erano entrate in casa a sua insaputa. L'utente che ha pubblicato la segnalazione originale ha aggiunto inoltre che neanche i vicini erano riusciti a calmarla, a causa di urla, recriminazioni e lacrime. Arrivata in tempi celeri la smentita della coppia, che è poi passata all'attacco nei confronti del giornalista.
Dramma a Funes Hill: la smentita e l'attacco
A seguito della segnalazione del giornalista e influencer Gonzalo Sotelo circa un presunto tradimento con lite coniugale al seguito, Angel Di Maria e la compagna Jorgelina Cardoso hanno pubblicato delle storie piene di rabbia. "Vuoi la fama sciocchino? Questa non è la strada, sei entrato nelle fauci del lupo. Devi rinascere per essere più intelligente". La moglie dell'ex Juve ha poi continuato postando una foto di Sotelo, scrivendo: "È il ragazzo che vuole la fama, qualcuno che lo aiuti a entrare in TV. È molto piccolo, ha bisogno di una spinta e noi lo stiamo aiutando... collaborate guerrieri". A seguito di ciò, la Cardoso ha rincarato la dose pubblicando il numero dell'influencer. Al che Sotelo ha espresso - sempre nelle storie - preoccupazione: "Se mi succede qualcosa, ritengo responsabile chi ha diffuso il mio numero". Non è tardata ad arrivare la risposta di lady Di Maria, ormai sul piede di guerra: "Hai voluto la bicicletta? E adesso pedala. Non avrai più voglia di tormentare e mentire. FINE".