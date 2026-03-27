"Ti darò un po' di fama, salame": furia Di Maria dopo le bugie sulle modelle in casa con la moglie

Angel Di Maria è una furia su Instagram. Attraverso una storia ha infatti minacciato di ricorrere a procedure legali nei confronti di un giornalista-influencer, accusato di avere messo in circolazione false voci circa un presunto tradimento dell'ex Juventus e Manchester United tra le altre nei confronti della moglie Jorgelina Cardoso , sua compagna dal 2011. Nello specifico, la Cardoso sarebbe stata sentita urlare nella villa della coppia a Funes Hill dopo aver scoperto che diverse modelle erano entrate in casa a sua insaputa. L'utente che ha pubblicato la segnalazione originale ha aggiunto inoltre che neanche i vicini erano riusciti a calmarla, a causa di urla, recriminazioni e lacrime. Arrivata in tempi celeri la smentita della coppia, che è poi passata all'attacco nei confronti del giornalista.

Dramma a Funes Hill: la smentita e l'attacco

A seguito della segnalazione del giornalista e influencer Gonzalo Sotelo circa un presunto tradimento con lite coniugale al seguito, Angel Di Maria e la compagna Jorgelina Cardoso hanno pubblicato delle storie piene di rabbia. "Vuoi la fama sciocchino? Questa non è la strada, sei entrato nelle fauci del lupo. Devi rinascere per essere più intelligente". La moglie dell'ex Juve ha poi continuato postando una foto di Sotelo, scrivendo: "È il ragazzo che vuole la fama, qualcuno che lo aiuti a entrare in TV. È molto piccolo, ha bisogno di una spinta e noi lo stiamo aiutando... collaborate guerrieri". A seguito di ciò, la Cardoso ha rincarato la dose pubblicando il numero dell'influencer. Al che Sotelo ha espresso - sempre nelle storie - preoccupazione: "Se mi succede qualcosa, ritengo responsabile chi ha diffuso il mio numero". Non è tardata ad arrivare la risposta di lady Di Maria, ormai sul piede di guerra: "Hai voluto la bicicletta? E adesso pedala. Non avrai più voglia di tormentare e mentire. FINE".