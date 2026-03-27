Hodgson fa la storia, torna in panchina a 78 anni! Ecco il nuovo club

Nel calcio moderno, dominato dalla velocità, dall’innovazione e da panchine sempre più giovani, c’è chi continua a sfidare il tempo con la forza dell’esperienza. Roy Hodgson lo fa ancora una volta, riscrivendo i confini della longevità sportiva. A 78 anni , quando molti hanno già consegnato da tempo il taccuino alla memoria, il tecnico inglese torna protagonista, pronto a rimettersi in gioco in una delle competizioni più dure e imprevedibili del calcio inglese. Dall’esperienza all’ Inter alla guida della nazionale inglese, fino alle ultime stagioni in Premier League con il Crystal Palace, che ha dovuto lasciare a causa di un malore. E ora, a sorpresa, una nuova tappa: la panchina del Bristol City.

Hodgson tra record e ambizione

Il ritorno di Hodgson non è soltanto romantico, ma anche carico di significati concreti. Il tecnico ha accettato il nuovo incarico fino al termine della stagione, con l’obiettivo di guidare il Bristol City fuori dalle difficoltà in Championship, dove la squadra occupa attualmente una posizione di metà classifica. "Ho avuto ottimi colloqui con il consiglio di amministrazione e sono davvero entusiasta dell'opportunità di dare il mio contributo fino alla fine della stagione. Ci metteremo subito al lavoro", ha dichiarato il tecnico, lasciando trasparire entusiasmo e determinazione. Il debutto è già fissato: il 3 aprile contro il Charlton, in una sfida che segnerà anche un nuovo record personale e storico. A 78 anni e oltre, infatti, Hodgson diventerà l’allenatore più anziano di sempre in Championship, superando il primato detenuto da Lucescu. Un traguardo che si aggiunge a quello già stabilito in Premier League, dove era diventato il tecnico più anziano alla guida del Crystal Palace. Ma al di là dei numeri, il club ha voluto sottolineare il valore della sua presenza anche fuori dal campo.

Le parole del CEO del Bristol City

Charlie Boss, il CEO del Bristol City, ha esonerato Gerhard Struber dopo una serie di 6 gare senza vittoria e 6 sconfitte nelle ultime 8 uscite. La scelta di Hodgson va ben oltre i risultati sul campo, come ha ribadito il dirigente: "In quel che rimane della stagione, Roy ci aiuterà a stabilire i valori e la cultura del nostro club che saranno fondamentali per il nostro futuro. Ha una vasta esperienza come allenatore che l’ha portato a vincere ai livelli più alti. Supporterà me, i nostri giocatori e il nostro staff nel tentativo di raggiungere il nostro potenziale". Un ruolo quasi da mentore, oltre che da allenatore. Ancora una volta, dunque, il calcio dimostra che l’età può essere solo un dettaglio.