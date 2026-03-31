Fuorigioco: pronta la rivoluzione! Come funziona la nuova regola e dove è stata sperimentata

Il calcio è pronto a sperimentare una delle modifiche più discusse degli ultimi anni: il fuorigioco potrebbe essere ridefinito per favorire l'offensività delle squadre in campo e aumentare la produzione di reti. La proposta della FIFA di modificare radicalmente la regola del fuorigioco a favore della squadra in attacco inizierà questo fine settimana la fase di sperimentazione nella Premier League canadese, dopo non essere riuscita a ottenere il sostegno dei vertici del calcio europeo. Questa nuova regola dell'offside è stata promossa dallo storico manager dell'Arsenal Arsene Wenger. Il francese, oggi responsabile dello sviluppo globale del calcio per la FIFA, ha promosso l'idea di una rinnovata regola del fuorigioco per diversi anni presso l'IFAB, l'organismo che stabilisce le regole del calcio, che a febbraio ha approvato l'estensione della sperimentazione al campionato canadese.
La nuova regola: in cosa consiste
Il test canadese prevede che, durante le partite ufficiali, venga monitorato con precisione il posizionamento dei giocatori attraverso sistemi di tracciamento digitale. Telecamere e sensori rilevano in tempo reale la posizione di attaccanti e difensori, permettendo agli arbitri di verificare immediatamente eventuali fuorigioco. L’obiettivo è quello di ridurre l’incertezza e di consentire una lettura più trasparente, eliminando situazioni in cui un millimetro può decidere una rete. In pratica, il fuorigioco viene fischiato solo quando c'è una netta distanza tra attaccante e difensore. Gli organizzatori del test sottolineano che si tratta di una sperimentazione preliminare, utile per raccogliere dati e capire se l’adozione della nuova regola possa essere estesa a campionati maggiori come la Serie A, la Premier League o la Ligue 1.
Le reazioni del mondo del calcio
Secondo i critici, la nuova regola del fuorigioco, promossa da Arsene Wenger negli ultimi anni, darebbe un vantaggio eccessivo agli attaccanti, che costringerebbero le squadre ad arretrare e a difendersi con maggiore cautela. Anche il commentatore di CBS ed ex leggenda del Liverpool Jamie Carragher si era espresso sull'argomento già nel 2024, giudicando come questa modifica "sarebbe terribile per il gioco" e porterebbe le squadre ad adottare un gioco più difensivo anziché a segnare più gol. Anche in Italia abbiamo avuto le prime reazioni. Fabregas, ad esempio, si è mostrato scettico, temendo che squadre costruite su un pressing alto e movimenti offensivi complessi possano essere penalizzate da questa modifica. Al contrario, figure come Gasperini valutano la possibilità di adattamento come un’opportunità, sottolineando che una regola più chiara potrebbe eliminare ambiguità che spesso influenzano negativamente il gioco. L’adozione della nuova regola comporterebbe quindi una fase di transizione in cui allenatori, giocatori e arbitri dovranno acquisire familiarità con criteri diversi da quelli tradizionali.
Le implicazioni economiche
La modifica del fuorigioco potrebbe avere implicazioni economiche e mediatiche. Maggior numero di reti e dinamiche più rapide potrebbero aumentare l’interesse dei tifosi e la visibilità delle competizioni televisive, incentivando sponsor e diritti per la trasmissione delle partite. Anche il mondo delle scommesse sportive ne risentirebbe: con più gol attesi e nuove strategie da prevedere, le quote dovranno essere ricalcolate, e i bookmakers dovranno seguire con attenzione i dati provenienti dal campionato canadese per eventuali simulazioni su campionati europei. Il periodo di prova in Canada continuerà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di raccogliere statistiche dettagliate su gol, fuorigioco, precisione arbitrale e soddisfazione dei partecipanti. Soltanto al termine di questa fase sarà possibile valutare se la modifica proposta da Wenger possa essere implementata su larga scala.
Il calcio è pronto a sperimentare una delle modifiche più discusse degli ultimi anni: il fuorigioco potrebbe essere ridefinito per favorire l'offensività delle squadre in campo e aumentare la produzione di reti. La proposta della FIFA di modificare radicalmente la regola del fuorigioco a favore della squadra in attacco inizierà questo fine settimana la fase di sperimentazione nella Premier League canadese, dopo non essere riuscita a ottenere il sostegno dei vertici del calcio europeo. Questa nuova regola dell'offside è stata promossa dallo storico manager dell'Arsenal Arsene Wenger. Il francese, oggi responsabile dello sviluppo globale del calcio per la FIFA, ha promosso l'idea di una rinnovata regola del fuorigioco per diversi anni presso l'IFAB, l'organismo che stabilisce le regole del calcio, che a febbraio ha approvato l'estensione della sperimentazione al campionato canadese.
La nuova regola: in cosa consiste
Il test canadese prevede che, durante le partite ufficiali, venga monitorato con precisione il posizionamento dei giocatori attraverso sistemi di tracciamento digitale. Telecamere e sensori rilevano in tempo reale la posizione di attaccanti e difensori, permettendo agli arbitri di verificare immediatamente eventuali fuorigioco. L’obiettivo è quello di ridurre l’incertezza e di consentire una lettura più trasparente, eliminando situazioni in cui un millimetro può decidere una rete. In pratica, il fuorigioco viene fischiato solo quando c'è una netta distanza tra attaccante e difensore. Gli organizzatori del test sottolineano che si tratta di una sperimentazione preliminare, utile per raccogliere dati e capire se l’adozione della nuova regola possa essere estesa a campionati maggiori come la Serie A, la Premier League o la Ligue 1.