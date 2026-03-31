Fuorigioco: pronta la rivoluzione! Come funziona la nuova regola e dove è stata sperimentata

Le reazioni del mondo del calcio

Secondo i critici, la nuova regola del fuorigioco, promossa da Arsene Wenger negli ultimi anni, darebbe un vantaggio eccessivo agli attaccanti, che costringerebbero le squadre ad arretrare e a difendersi con maggiore cautela. Anche il commentatore di CBS ed ex leggenda del Liverpool Jamie Carragher si era espresso sull'argomento già nel 2024, giudicando come questa modifica "sarebbe terribile per il gioco" e porterebbe le squadre ad adottare un gioco più difensivo anziché a segnare più gol. Anche in Italia abbiamo avuto le prime reazioni. Fabregas, ad esempio, si è mostrato scettico, temendo che squadre costruite su un pressing alto e movimenti offensivi complessi possano essere penalizzate da questa modifica. Al contrario, figure come Gasperini valutano la possibilità di adattamento come un’opportunità, sottolineando che una regola più chiara potrebbe eliminare ambiguità che spesso influenzano negativamente il gioco. L’adozione della nuova regola comporterebbe quindi una fase di transizione in cui allenatori, giocatori e arbitri dovranno acquisire familiarità con criteri diversi da quelli tradizionali.