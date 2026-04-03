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Dembele show, tris Psg e Tolosa ko: riecco il +4 sulla seconda in classifica

Il pallone d'oro firma la doppietta nella vittoria dei suoi per mantenere la testa della classifica. In Spagna il Vallecano si allontana dalla zona calda
2 min
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Dembele show, tris Psg e Tolosa ko: riecco il +4 sulla seconda in classifica © APS

PARIGI (Francia) - Riprendono in campionati con il Paris Saint-Germain che apre la 28ª giornata della Ligue1 nel segno di Ousmane Dembélé. I parigini battono per 3-1 il Tolosa per il 2° successo consecutivo firmato dal pallone d'Oro: al 22' il francese emula il gol di Pavlovic in Milan-Torino dal lato opposto con Restes che non può nulla. La gioia del Psg dura però 5 minuti perché al 27' Nicolaisen - sugli sviluppi di un calcio d'angolo - svetta per l'incornata del pareggio. Prima dell'intervallo Dembélé colpisce di nuovo: Kvara prolunga di testa su calcio d'angolo ed il #10 si fare trovare al posto giusto per appoggiare il 2-1. Il tris lo cala Goncalo Ramos al 90' per una vittorie che tiene il Psg in testa alla classifica (con una partita da recuperare) attualmente a +4 su Lens.

Liga, importante vittoria per il Vallecano

Il Rayo Vallecano torna al successo dopo due pareggi ed una sconfitta e lo fa nello scontro diretto contro l'Elche per 1-0. Il momento topico è stata l'espulsione per doppio giallo a Gilas al 39' con i padroni di casa che al 74' sbloccano il parziale con Nteka.Il Rayo si allontana dalla zona calda della classifica salendo al 12° posto a quota 35 punti.

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