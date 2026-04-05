Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Messi ancora una volta nella storia: è suo il primo gol nel nuovo stadio dell'Inter Miami

Il fuoriclasse argentino ha messo a segno la prima rete - la quinta in sei partite - nel 'Nu Stadium', inaugurato con un pareggio contro l'Austin
2 min
MLSInter MiamiAustin
Messi ancora una volta nella storia: è suo il primo gol nel nuovo stadio dell'Inter Miami© EPA

Un gol di Lionel Messi ha battezzato l'inaugurazione del nuovo stadio dell'Inter Miami, il 'Nu Stadium', impianto da 26.000 posti dove la squadra si sta insediando dopo oltre un decennio di ricerca di una sede permanente. La squadra del fuoriclasse argentino ha pareggiato 2-2 contro l'Austin in una partita del campionato Mls. "Vedere questo stadio prendere vita, dopo anni e anni di tentativi per realizzarlo a Miami, è qualcosa di veramente speciale - ha dichiarato il co-proprietario del club David Beckham prima del fischio d'inizio -. Oggi è semplicemente un sogno che si avvera per noi". Alla festa dell'Inter Miami ha partecipato anche Luis Suarez, messo in campo da Javier Mascherano a un quarto d'ora dalla fine sul risultato di 1-2. L'uruguaiano ha segnato la rete del pareggio e poi anche sfiorto quella della vittoria.

Messi ancora una volta nella storia

La stagione di Lionel Messi è iniziata nel migliore dei modi, con cinque reti a referto nelle prime sei partite della Major League Soccer. Per l'ex Barcellona è arrivato ieri il quinto gol, ma il sapore è stato inevitabilmente speciale: la rete della leggenda argentina è infatti stata la prima dell'Inter Miami nel nuovo stadio, lasciando quindi il segno anche nel club americano di cui è co-proprietario David Beckham. La squadra allenata da Mascherano si trova momentaneamente al terzo posto in classifica a quota 11 punti, a solo due distanze dalla vetta, occupata dal Nashville SC. L'Inter Miami affronterà nella prossima gara i New York Red Bulls.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS