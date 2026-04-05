Messi ancora una volta nella storia: è suo il primo gol nel nuovo stadio dell'Inter Miami

Un gol di Lionel Messi ha battezzato l'inaugurazione del nuovo stadio dell'Inter Miami, il 'Nu Stadium', impianto da 26.000 posti dove la squadra si sta insediando dopo oltre un decennio di ricerca di una sede permanente. La squadra del fuoriclasse argentino ha pareggiato 2-2 contro l'Austin in una partita del campionato Mls. "Vedere questo stadio prendere vita, dopo anni e anni di tentativi per realizzarlo a Miami, è qualcosa di veramente speciale - ha dichiarato il co-proprietario del club David Beckham prima del fischio d'inizio -. Oggi è semplicemente un sogno che si avvera per noi". Alla festa dell'Inter Miami ha partecipato anche Luis Suarez, messo in campo da Javier Mascherano a un quarto d'ora dalla fine sul risultato di 1-2. L'uruguaiano ha segnato la rete del pareggio e poi anche sfiorto quella della vittoria.
Messi ancora una volta nella storia
La stagione di Lionel Messi è iniziata nel migliore dei modi, con cinque reti a referto nelle prime sei partite della Major League Soccer. Per l'ex Barcellona è arrivato ieri il quinto gol, ma il sapore è stato inevitabilmente speciale: la rete della leggenda argentina è infatti stata la prima dell'Inter Miami nel nuovo stadio, lasciando quindi il segno anche nel club americano di cui è co-proprietario David Beckham. La squadra allenata da Mascherano si trova momentaneamente al terzo posto in classifica a quota 11 punti, a solo due distanze dalla vetta, occupata dal Nashville SC. L'Inter Miami affronterà nella prossima gara i New York Red Bulls.