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Marsiglia ko, vince il Monaco per 2-1. FA Cup: avanza il Leeds ai rigori, West Ham ko

Golovin e Balogun lanciano i monegaschi, all'OM non basta Gouiri. Pari tra Angers e Lione
1 min
Marsiglia ko, vince il Monaco per 2-1. FA Cup: avanza il Leeds ai rigori, West Ham ko© APS

E' finita senza reti la sfida tra Angers e Olympique Lione, gara valida per la 28esima giornata di Ligue1. L'Angers sale così a 33 punti in classifica e vede la salvezza, mentre l'OL pareggia per la terza volta nelle ultime quattro gare di campionato e sale a 48 punti, attualmente al quinto posto ma sempre in lotta per un piazzamento in Champions League. Pareggio sempre a reti inviolate nella sfida tra Metz e Nantes, dove gli ospiti hanno giocato un tempo in inferiorità numerica a causa del rosso estratto a Tati. Pareggiano, invece, per 1-1 sia Le Havre-Auxerre che Lorient-Paris FC. Nel posticipo serale, il Monaco batte il Marsiglia 2-1 grazie alle reti di Golovin e Balogun: agli ospiti non basta la rete di Gouiri.

FA Cup, Leeds ok ai rigori

West Ham eliminato dall'FA Cup dal Leeds dopo la lotteria dei rigori: decisivi gli errori di Bowen e Pablo per gli Hammers. Nei 90 minuti regolamentari la gara è terminata 2-2 con gli ospiti andati avanti con Tanaka e Clavert-Lewin e raggiunti nel finale dalle firme di Fernandes e Disasi.

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