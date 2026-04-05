Marsiglia ko, vince il Monaco per 2-1. FA Cup: avanza il Leeds ai rigori, West Ham ko

E' finita senza reti la sfida tra Angers e Olympique Lione, gara valida per la 28esima giornata di Ligue1. L'Angers sale così a 33 punti in classifica e vede la salvezza, mentre l'OL pareggia per la terza volta nelle ultime quattro gare di campionato e sale a 48 punti, attualmente al quinto posto ma sempre in lotta per un piazzamento in Champions League. Pareggio sempre a reti inviolate nella sfida tra Metz e Nantes, dove gli ospiti hanno giocato un tempo in inferiorità numerica a causa del rosso estratto a Tati. Pareggiano, invece, per 1-1 sia Le Havre-Auxerre che Lorient-Paris FC. Nel posticipo serale, il Monaco batte il Marsiglia 2-1 grazie alle reti di Golovin e Balogun: agli ospiti non basta la rete di Gouiri.