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"Non voglio più farli giocare, sono scollegati dalla realtà": Mourinho shock!

L'allenatore portoghese si è sfogato al termine della gara pareggiata contro il Casa Pia che ha di fatto ostacolato la corsa al titolo del Benfica
2 min
"Non voglio più farli giocare, sono scollegati dalla realtà": Mourinho shock!

Il pari col Casa Pia ha probabilmente spento le ultime speranze di titolo ("anche vincendo tutte le altre partite non dipendiamo da noi"), l'obiettivo più realistico è il secondo posto ma ad ogni modo Josè Mourinho non si vede nella prossima stagione su una panchina diversa da quella del Benfica. Interrogato su alcuni rumors secondo i quali il suo agente Jorge Mendes vorrebbe portarlo altrove, lo Special One è stato chiaro: "Se è successo qualcosa durante la partita, non lo so. Prima della partita non è successo nulla. Jorge Mendes è il mio agente, ma sono io a prendere le decisioni. E la mia decisione è che vorrei restare al Benfica".

La delusione di Mourinho

Secondo Mourinho sicuramente qualcosa nella rosa va cambiata: "Abbiamo perso le possibilità che avevamo di essere ancora campioni e di lottare per il titolo fino alla fine, così come il controllo sulla lotta per il secondo posto, che ora non dipende solo da noi. Abbiamo perso molto con questo risultato, non abbiamo fatto tutto per vincere. Quando stai vincendo una gara di questo tipo, contro un avversario che non ha quasi mai tirato in porta, non dobbiamo essere noi a fare loro l'assist per il goal".

Lo sfogo a fine gara

Mourinho ha poi concluso così: "Ci sono certi giocatori che non voglio più vedere in campo. Semplicemente non voglio più che giochino nella mia squadra. Non mi è piaciuto il primo tempo, poi nell'intervallo abbiamo discusso dei cambi tattici da apportare e ho cercato di farli capire… Alcuni di loro sembrano scollegati dalla realtà, come se non vivessero per il calcio. Ho fatto un piccolo calcolo per loro: se non avessimo vinto questa partita, la difficile ma possibile lotta per il titolo sarebbe finita lì, e non saremmo più stati padroni del nostro destino di arrivare secondi. Questo era ciò che c'era in gioco".

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