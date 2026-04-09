Clamoroso, il Barcellona presenta un reclamo all’Uefa per l’arbitraggio nella gara contro l’Atletico!

Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il Barcellona ha comunicato di aver fatto ricorso alla UEFA in merito all'arbitraggio del rumeno István Kovács nella sfida al Camp Nou contro l' Atletico Madrid , valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League . La gara è stata vinta dai Colchoneros con il punteggio di 2-0 (gol di Alvarez al 45' e di Sørloth al 70'): la formazione di Flick ha giocato un tempo intero in dieci uomini per l'espulsione di Cubarsì. Ma l'episodio che ha indotto il Barça ha presentare il reclamo è accaduto nei minuti iniziali della ripresa .

La nota del club

"FC Barcelona comunica che l'ufficio legale del Club ha presentato oggi un reclamo alla UEFA in merito agli eventi verificatisi durante la partita di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League contro l'Atlético Madrid. Il Club ritiene che l'arbitraggio non abbia rispettato il regolamento vigente, influenzando direttamente lo svolgimento della partita e il risultato finale. La denuncia verte su un'azione specifica: al 54° minuto della partita, dopo la ripresa del gioco avvenuta regolarmente, un giocatore avversario ha raccolto il pallone nella propria area senza che gli venisse fischiato il rigore corrispondente. L'FC Barcelona ritiene che questa decisione, unitamente alla grave mancanza di intervento del VAR, rappresenti un errore madornale. Pertanto, il Club ha richiesto l'apertura di un'inchiesta, l'accesso alle comunicazioni arbitrali e, ove applicabile, il riconoscimento ufficiale degli errori e l'adozione dei relativi provvedimenti. Sempre in quest'ottica, l'FC Barcelona ritiene che non sia la prima volta, nelle recenti edizioni della UEFA Champions League, che decisioni arbitrali incomprensibili abbiano avuto un effetto negativo sulla squadra, creando un evidente doppio standard e impedendo una competizione ad armi pari con gli altri club".