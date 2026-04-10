Real, addio Liga: il Barça mette le mani sul campionato. Castellanos inguaia De Zerbi!

Dopo il ko nell'andata dei quarti di Champions con il Bayern Monaco, il Real chiude una settimana da incubo compromettendo ulteriormente la corsa al titolo spagnolo non riuscendo a riscattare l'ultimo ko contro il Maiorca . Nell'anticipo del 31° turno di Liga, al Bernabeu termina 1-1 il match con il Girona e ora il Barcellona può scappare a +9 se dovesse vincere il derby con l'Espanyol . Accade tutto nella ripresa e nel giro di 11 minuti: apre Valverde al 51', risponde Lemar al 62' . Nel finale proteste blancos per un colpo al volto subito da Mbappé in area di rigore, ma per arbitro e Var non c'è nulla . Ora ad Arbeloa non resta che sperare nella remuntada all'Allianz Arena di Monaco di Baviera per non buttare definitivamente la stagione.

Castellanos inguaia De Zerbi

Si aggiudica il match salvezza del 32° appuntamento di Premier League il West Ham che cala il poker sul Wolverhampton e inguaia seriamente il Tottenham di De Zerbi, al momento terzultimo in classifica e quindi retrocesso in Championship. Decidono le doppiette di Mavropanos e dell'ex Lazio Castellanos. Finisce 2-2 l'anticipo del 29° turno Bundesliga fra Augsburg e Hoffenheim. Micidiale uno-due fra l'11' e il 14' con Claude-Maurice e Gregoritsch per i padroni di casa, ma Hranac (35') e Touré (42') riportano il risultato in parità prima dell'intervallo. Al minuto 85 l'Augsburg ha la chance di riportarsi avanti ma Claude-Maurice spara alto dal dischetto. L'Hoffenheim si tiene stretto il punto e resta quinto, anche se a portata di sorpasso di un Leverkusen che domani sarà però ospite del Borussia Dortmund.

Paris FC tricolore, poker al Monaco

Un Paris FC all'italiana travolge 4-1 il Monaco nell'anticipo che apre il 29° turno di Ligue 1. Gara già virtualmente chiusa dopo 8 minuti, con i gol di Ikoné e Immobile, poi al 21' l'ex Fiorentina concede il bis, su assist dell'ex Lazio e Bologna, mentre al 36' Balogun accorcia per la squadra di Pocognoli. Nella ripresa il posto di Ikone viene preso da Koleosho e l'attaccante dell'Under 21 azzurra firma il poker finale che avvicina i parigini alla salvezza mentre per il Monaco rischia di complicarsi la corsa Champions visto il successo del Marsiglia. 3-1 per l'OM contro il Metz firmato da Aubameyang, Paixao e Traoré.