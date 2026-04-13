Okafor conquista l'Old Trafford: il Leeds vince a Manchester. Levante di misura sul Girona

MANCHESTER (Inghilterra) - Il Manchester United cade in casa contro il Leeds per 2-1 e la lotta per il 3° posto si fa sempre più serrata. Mattatore ad Old Trafford l'ex Milan Noah Okafor, autore della doppietta che allontana i Peacock dalla zona calda della classifica salendo al 15° posto (36 punti).

Dopo 5' è lesto ad approfittare di un disimpegno non impeccabile di Yoro per battere Lammers con un tiro potente, situazione analoga in occasione del raddoppio al 29' con la difesa dei Red Devils incapace di allontare la palla dalla propria area e lo svizzero cinico nel punire. Malgrado l'epulsione direttta (dopo revisione Var) di Lisandro Martinez al 56', i padroni di casa non si arrendono ed accorciano le distanze al 69' con Casemiro e all'85' Darlow si supera salvando su Mbuemo.