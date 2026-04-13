Okafor conquista l'Old Trafford: il Leeds vince a Manchester. Levante di misura sul Girona

MANCHESTER (Inghilterra) - Il Manchester United cade in casa contro il Leeds per 2-1 e la lotta per il 3° posto si fa sempre più serrata. Mattatore ad Old Trafford l'ex Milan Noah Okafor, autore della doppietta che allontana i Peacock dalla zona calda della classifica salendo al 15° posto (36 punti).
Dopo 5' è lesto ad approfittare di un disimpegno non impeccabile di Yoro per battere Lammers con un tiro potente, situazione analoga in occasione del raddoppio al 29' con la difesa dei Red Devils incapace di allontare la palla dalla propria area e lo svizzero cinico nel punire. Malgrado l'epulsione direttta (dopo revisione Var) di Lisandro Martinez al 56', i padroni di casa non si arrendono ed accorciano le distanze al 69' con Casemiro e all'85' Darlow si supera salvando su Mbuemo.
Lo United resta 3° pari punti (55) con l'Aston Villa ed il Liverpool 5° a -3 punti.
LaLiga, il Getafe cade a Levante
Finisce 2-0 match della 31 giornata de LaLiga tra Levante e Getafe con i padroni di casa che si rilanciano nella lotta salvezza. Il Levante, penultimo in classifica, sbaglia non uno ma ben due calci di rigore (Dela al 61' e Romero al 91') ma all'83' ci pensa Espi con il colpo di testa vincente a regalare i 3 punti ai Granotes che salgono al 29 punti a -4 dall'Alaves quartuiltimo. Il Getafe, reduce da 2 vittorie consecutive (4 nelle ultie 5) manca un'importante occasione per aggangiare il treno 6° posto restando all'8° (41 punti) a -3 dal Celta Vigo 6°.