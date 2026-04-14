"Vattene via", Inzaghi scaricato e fatto fuori pure da Mancini in Champions. Tifosi furiosi

Una notte che difficilmente potranno dimenticare, seppur per motivi opposti: parliamo di Simone Inzaghi e Roberto Mancini . Quest'ultimo, alla guida dell' Al-Sadd , ha vissuto una duplice gioia in contemporanea. La sua squadra infatti è diventata campione del Qatar (terza volta consecutiva): è bastato il passo falso dei rivali dello Shamal , sconfitti per 0-2 dal Qatar SC, per vincere il titolo con una giornata di anticipo. Ma non c'è stato solo il 15° titolo da allenatore a rallegrare 'il Mancio': la sua squadra infatti, mentre arrivata la notizia dell'aritmetica vittoria del campionato, era in campo nella Champions asiatica contro... Inzaghi.

Mancini campione di Qatar mentre... elimina Inzaghi

Diventare campioni non è stata l'unica nota lieta dell'Al-Sadd per Mancini. Il suo Al-Sadd infatti era impegnato negli ottavi di finale di Champions, di fronte il temibile Al-Hilal di Inzaghi. Una gara senza esclusione di colpi tra i due tecnici italiani, arrivata fino al 3-3. Arabi tre volte in vantaggio e sempre recuperati dopo poco: al gol di Milinkovic-Savic la risposta di Claudinho, alla rete di Al-Dawsari la reazione firmata Mujica, alla marcatura di Marcos Leonardo la replica di Firmino.

Una gara entusiasmante, arrivata al responso finale tramite i calci di rigore. E dagli 11 metri a vincere è stato proprio l'Al-Sadd di Mancini, che ha vinto per 2-4 la sfida dal dischetto. Complice anche l'errore (incredibile ma vero) di Benzema, dunque il favoritissimo Al-Hilal di Inzaghi è stato eliminato. Per il tecnico italiano è la seconda eliminazione ai rigori in Champions, dopo quella (nella versione europea) patita dall'Inter contro l'Atletico Madrid nel 2024. Un ko che ha fatto arrabbiare e non poco i tifosi dell'Al-Hilal...

Inzaghi, tifosi Al-Hilal furiosi

La squadra di Inzaghi era una delle favoritissime in Champions, per poi ritrovarsi eliminata già agli ottavi. Ma non solo: anche in campionato le cose stanno andando decisamente peggio di quanto previsto. D'altronde i biancoblù, visti gli importanti investimenti (tra cui Theo Hernandez e appunto Benzema, quest'ultimo sottratto ai rivali dell'Al-Ittihad), erano considerati i candidati principali alla vittoria del campionato arabo. E invece anche lì la compagine guidata da Inzaghi ha dilapidato un nettissimo vantaggio per ritrovarsi adesso al secondo posto della Saudi League, a -5 dall'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

E così ieri, all'eliminazione dalla Champions, è esplosa la rabbia dei tifosi, anche sui social. C'è chi scrive "Un'eliminazione meritata e prevista dalla maggior parte dei tifosi. Ma la dirigenza è l'unica a considerare Inzaghi al di sopra delle aspettative", passando per chi dice "Impreparato dal punto di vista tecnico, debole da quello caratteriale". In tanti, tantissimi, invocano un cambio di allenatore. Insomma, evidentemente per Inzaghi non l'esperienza in Arabia che si aspettava...