Neymar, prima il gol poi il litigio: "Non accetto un attacco del genere, do la vita per questo club"

Neymar ancora protagonista in campo e fuori con la maglia del Santos. L'attaccante brasiliano, impegnato nel tentativo di convincere il ct Carlo Ancelotti a portarlo al Mondiale con la Seleçao, ha avuto un acceso diverbio con i tifosi del Santos dopo aver segnato un gol nel pareggio per 1-1 contro il Recoleta del Paraguay, martedì sera allo stadio Vila Belmiro, valido per gli ottavi di finale di Copa Sudamericana. Secondo quanto rivelano i media brasiliano e come si vede in vari video sui social, un gruppo di tifosi seduti nei posti VIP ha contestato il fuoriclasse dopo il risultato, pretendendo addirittura rispetto per la squadra. Neymar ha replicato. "La rispetto, la rispetto molto", ha detto il numero 10, indicando lo stemma del Santos sulla sua maglia. In seguito, l'idolo dei tifosi Peixe ha risposto alle critiche, ripetendo più volte che i fans avevano ragione. Ha anche aggiunto: "Sono viziato? Sto dando la vita per questo, fratello", in un altro estratto ripreso in un video da ESPN.