Neymar, prima il gol poi il litigio: "Non accetto un attacco del genere, do la vita per questo club"

Neymar ancora protagonista in campo e fuori con la maglia del Santos. L'attaccante brasiliano, impegnato nel tentativo di convincere il ct Carlo Ancelotti a portarlo al Mondiale con la Seleçao, ha avuto un acceso diverbio con i tifosi del Santos dopo aver segnato un gol nel pareggio per 1-1 contro il Recoleta del Paraguay, martedì sera allo stadio Vila Belmiro, valido per gli ottavi di finale di Copa Sudamericana. Secondo quanto rivelano i media brasiliano e come si vede in vari video sui social, un gruppo di tifosi seduti nei posti VIP ha contestato il fuoriclasse dopo il risultato, pretendendo addirittura rispetto per la squadra. Neymar ha replicato. "La rispetto, la rispetto molto", ha detto il numero 10, indicando lo stemma del Santos sulla sua maglia. In seguito, l'idolo dei tifosi Peixe ha risposto alle critiche, ripetendo più volte che i fans avevano ragione. Ha anche aggiunto: "Sono viziato? Sto dando la vita per questo, fratello", in un altro estratto ripreso in un video da ESPN.
Neymar ed il battibecco con i tifosi: "Devo fare tutto io? Stai zitto!"
L'ex attaccante di Barcellona e Psg continua a far parlare di sé: il numero 10 del Santos ha siglato il gol dell'iniziale vantaggio della sua squadra contro il Recoleta, ma il finale di partita non è stato affatto da ricordare. Neymar si è infatti ritrovato a dover reagire alle parole di un tifoso molto vicino al campo, il quale ha affermato: "Avresti dovuto allenarti di più, sei un po' grasso". A quel punto Neymar ha perso le staffe: "Devo fare tutto io? Stai zitto! Sono capriccioso? Io do la mia vita qui! Rispettami!". In zona mista il giocatore è tornato su quanto successo: "Non accetto che mi si attacchi in questo modo. Do la vita per il calcio, per questo club, faccio anche più di quanto dovrei, non posso essere trattato così".