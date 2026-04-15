Conceicao, gioia anche per papà Sergio con l’Al-Ittihad

Sergio Conceiçao ha riportato l’Al-Ittihad tra le prime otto d’Asia, centrando la qualificazione ai quarti di finale della AFC Champions League: un traguardo che il club aveva raggiunto solo altre due volte negli ultimi dodici anni. Un risultato costruito in condizioni tutt’altro che ideali, tra investimenti ridimensionati e i recenti addii di due leader come N’Golo Kanté e Karim Benzema. L’arrivo del tecnico portoghese ha però cambiato il volto della squadra. In sette partite l’Al-Ittihad ha ottenuto sei vittorie e quattro clean sheet, ritrovando compattezza e fiducia. I numeri raccontano una trasformazione evidente: è il miglior attacco del torneo con 23 gol e la seconda squadra per occasioni create, ben 34.