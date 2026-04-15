Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Conceicao, gioia anche per papà Sergio con l’Al-Ittihad

Mentre Chico lotta con la Juve per un posto Champions, in quella asiatica arriva un importante traguardo per il club saudita del tecnico portoghese
2 min
Conceicao, gioia anche per papà Sergio con l’Al-Ittihad

Sergio Conceiçao ha riportato l’Al-Ittihad tra le prime otto d’Asia, centrando la qualificazione ai quarti di finale della AFC Champions League: un traguardo che il club aveva raggiunto solo altre due volte negli ultimi dodici anni. Un risultato costruito in condizioni tutt’altro che ideali, tra investimenti ridimensionati e i recenti addii di due leader come N’Golo Kanté e Karim Benzema. L’arrivo del tecnico portoghese ha però cambiato il volto della squadra. In sette partite l’Al-Ittihad ha ottenuto sei vittorie e quattro clean sheet, ritrovando compattezza e fiducia. I numeri raccontano una trasformazione evidente: è il miglior attacco del torneo con 23 gol e la seconda squadra per occasioni create, ben 34.

La possibile sfida con Mancini

Conceiçao ha esaltato i valori del gruppo: «Ho chiesto ai giocatori di mettere in campo la passione e l’ambizione dei tifosi. Difensivamente siamo stati molto compatti. In attacco potevamo fare di più, ma sono molto contento della determinazione mostrata». Il tecnico non teme la pressione, anzi la considera parte integrante del mestiere: «Chi non lo capisce non può fare questo lavoro. I primi 30 minuti sono stati fantastici, la squadra ha sfruttato le fragilità dell’avversario senza mostrare nervosismo». L’Al-Ittihad ritrova così ambizione e identità. E con questa versione, intensa e pragmatica, nessuno può escludere che il viaggio in Champions asiatica possa spingersi ancora oltre. E adesso, in questa competizione, Conceiçao può ritrovare un suo storico compagno ai tempi della Lazio: Roberto Mancini, oggi tecnico dell'Al-Sadd nonché fresco di titolo nazionale in Qatar.
 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS