Conceicao, gioia anche per papà Sergio con l’Al-Ittihad

Sergio Conceiçao ha riportato l’Al-Ittihad tra le prime otto d’Asia, centrando la qualificazione ai quarti di finale della AFC Champions League: un traguardo che il club aveva raggiunto solo altre due volte negli ultimi dodici anni. Un risultato costruito in condizioni tutt’altro che ideali, tra investimenti ridimensionati e i recenti addii di due leader come N’Golo Kanté e Karim Benzema. L’arrivo del tecnico portoghese ha però cambiato il volto della squadra. In sette partite l’Al-Ittihad ha ottenuto sei vittorie e quattro clean sheet, ritrovando compattezza e fiducia. I numeri raccontano una trasformazione evidente: è il miglior attacco del torneo con 23 gol e la seconda squadra per occasioni create, ben 34.
La possibile sfida con Mancini
Conceiçao ha esaltato i valori del gruppo: «Ho chiesto ai giocatori di mettere in campo la passione e l’ambizione dei tifosi. Difensivamente siamo stati molto compatti. In attacco potevamo fare di più, ma sono molto contento della determinazione mostrata». Il tecnico non teme la pressione, anzi la considera parte integrante del mestiere: «Chi non lo capisce non può fare questo lavoro. I primi 30 minuti sono stati fantastici, la squadra ha sfruttato le fragilità dell’avversario senza mostrare nervosismo». L’Al-Ittihad ritrova così ambizione e identità. E con questa versione, intensa e pragmatica, nessuno può escludere che il viaggio in Champions asiatica possa spingersi ancora oltre. E adesso, in questa competizione, Conceiçao può ritrovare un suo storico compagno ai tempi della Lazio: Roberto Mancini, oggi tecnico dell'Al-Sadd nonché fresco di titolo nazionale in Qatar.