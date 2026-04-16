AAA Vendesi: Botafogo e Lione all’asta con un annuncio sul giornale. "Anche Elkann interessato"

Il caso Textor: tra uscita di scena e battaglia legale

Al centro della vicenda resta la figura di John Textor, ormai fuori dal consiglio di amministrazione di Eagle Bidco dopo le dimissioni ufficializzate il 24 febbraio. Secondo Ares, l’imprenditore americano avrebbe mostrato "una gestione costantemente inadeguata" e carenze sul piano della conformità normativa, elementi che hanno contribuito a generare instabilità, culminata anche nel divieto di trasferimento imposto dalla FIFA. Nonostante ciò, avrebbe ancora il controllo della SAF del Botafogo grazie a un’ingiunzione emessa dai tribunali di Rio de Janeiro. Parallelamente, sta tentando di immettere nuova liquidità per sostenere il club, ma si sta scontrando con ostacoli regolamentari: la federazione non ha infatti approvato il finanziamento promesso da 25 milioni di dollari. Lo stesso Textor ha commentato l’annuncio della cessione con toni distensivi: "Si tratta di una procedura di routine e di un requisito legale in qualsiasi amministrazione giudiziaria, poiché sanno che gli attuali azionisti e creditori presenteranno delle offerte. Pertanto, devono sollecitare proposte dal pubblico prima di concludere qualsiasi accordo internamente. Credo che questa sia una novità per chi vive in Brasile, ma in Inghilterra è prassi consolidata".