"Si apre una nuova storia", Messi imprenditore: acquistato un club in Spagna

Casa dolce casa. È il nuovo capitolo di Leo Messi , leggenda del calcio mondiale e ora imprenditore. L'ex numero 10 del Barcellona, dal 2023 in forza all'Inter Miami, ha infatti acquistato l'Unió Esportiva Cornellà , club militante in quinta divisione spagnola, impegnato in piena lotta salvezza e con sede a Cornellà de Llobregat, comune alle porte del capoluogo catalano: per intendersi, a 16 km dalla Sagrada Familia. Una decisione che risente evidentemente del legame ombelicale con la terra dove è giunto all'alba del nuovo millennio, quando all'età 13 anni indossò per la prima volta la maglia delle giovanili blaugrana. E a proposito di giovanili, dal vivaio del Cornellà sono cresciuti giocatori del calibro di David Raya , Jordi Alba , Gerard Martin , Javi Puado e Keita Balde . A dare l'ufficialità dell'operazione è lo stesso club con una nota diffusa sui propri canali: "L’UE Cornellà annuncia che il calciatore argentino e otto volte vincitore del Pallone d’Oro Lionel Messi ha formalizzato l’acquisizione del club, diventando il nuovo proprietario dell’istituzione del Baix Llobregat. "Questa operazione rafforza i legami di Messi con Barcellona e il suo impegno nello sviluppo dello sport e dei talenti locali in Catalogna — un legame nato durante gli anni al FC Barcelona e mantenuto da allora. "Fondata nel 1951, la UE Cornellà è uno dei club con maggiore tradizione nel calcio catalano, oltre che a livello nazionale. Nel corso della sua storia, il club si è distinto per un forte settore giovanile e per la capacità di competere ai massimi livelli del calcio semiprofessionistico spagnolo, diventando un punto di riferimento nella formazione dei giovani talenti".

Messi proprietario del Cornellà: il comunicato

E ancora, si legge nella nota: "Diversi giocatori arrivati poi all’élite del calcio nazionale e internazionale sono passati dalle sue fila, tra cui il portiere della Spagna e dell’Arsenal David Raya; Jordi Alba, ex compagno di Messi sia al FC Barcelona sia all’Inter Miami; Gerard Martín, uno dei recenti protagonisti del FC Barcelona dopo la crescita come difensore della prima squadra; Javi Puado, capitano del RCD Espanyol e nazionale spagnolo; l’internazionale senegalese Keita Baldé, con una lunga esperienza nei principali campionati europei; Aitor Ruibal, uno degli attuali capitani del Real Betis; e Ilie Sánchez, campione MLS e due volte All-Star. Tutti loro — insieme a molti altri che hanno costruito una carriera professionistica — riflettono la solidità e il successo del modello formativo del club".

"L’impegno di Messi verso i giovani talenti si riflette anche nella solida struttura giovanile del club, con squadre che competono nelle principali categorie giovanili sia a livello nazionale che regionale. Questo impegno è stato dimostrato anche dal capitano dell’Argentina attraverso altre iniziative dedicate allo sviluppo giovanile, come la Messi Cup — torneo che ha tenuto la sua prima edizione lo scorso dicembre a Miami, con la partecipazione di otto tra le migliori squadre Under 16 del mondo (Newell's Old Boys, Inter, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City e FC Barcelona). L’arrivo di Messi segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia del club, con l’obiettivo di promuovere sia la crescita sportiva sia quella istituzionale, rafforzarne le fondamenta e continuare a investire nel talento. Il progetto è guidato da una visione a lungo termine e da un piano strategico che combina ambizione, sostenibilità e un forte legame con il territorio".