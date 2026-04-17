De Zerbi: "Non abbiamo tempo per piangere. Futuro al Tottenham? Dipende da una cosa sola"

"Ho bisogno di conoscere sempre meglio i miei giocatori, settimana dopo settimana, ma non abbiamo tempo da perdere. Non abbiamo tempo per analizzare i problemi che abbiamo avuto in questa stagione, e dobbiamo concentrarci solo sulla prossima partita e trasmettere fiducia". Roberto De Zerbi cercherà di badare al sodo in queste ultime giornate di Premier , l'obiettivo è salvare il Tottenham - attualmente terz'ultimo - e per farlo servirà anche "creare una buona atmosfera, un buon rapporto con i giocatori. Le qualità dei calciatori sono importanti, ma lo spirito, il rapporto tra i giocatori e l'amore che mettono per il club lo sono ancora di più. Io credo nelle persone, nelle relazioni umane. Credo nell'anima dei giocatori, voglio vederli aiutarsi a vicenda per raggiungere il nostro obiettivo".

Sfida al Brighton

Il weekend metterà di fronte De Zerbi al suo passato, quel Brighton che è riuscito a portare in Europa. "Adoro il Brighton e i miei ex giocatori. E' un posto speciale per me, come Marsiglia. E' stato un luogo magico per me e i giocatori sono stati come dei figli. Ho tanti ricordi bellissimi, ma domani voglio vincere". De Zerbi resta ottimista sulla corsa salvezza. "Sono positivo, pronto a lottare. Credo che possiamo restare in Premier League. E' fondamentale vincere una partita, non solo per la classifica. Dobbiamo tornare a sentire quanto è bello vincere". Poi, sulla cena organizzata in settimana per cercare di unire di più il gruppo, chiosa: "Non so se vinceremo la partita grazie a questa cena. Ma abbiamo mangiato molto bene, il cibo era fantastico e, se vinciamo, sono pronto a pagare una cena ogni settimana".

Il futuro

"Il problema non è la categoria. Il problema è mantenere un buon rapporto con la dirigenza e condividere le stesse idee sul progetto. Siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Non abbiamo tempo da perdere. Non abbiamo tempo per capire i problemi che abbiamo in questa stagione. Dobbiamo concentrarci solo sulla prossima partita. Trasferire fiducia. Posso portare la mia filosofia calcistica. Ma anche lavorare per creare una buona atmosfera, un buon rapporto con i giocatori" ha poi spiegato De Zerbi, ai microfoni di Sky, sul futuro al Tottenham.