Lens a -1 dal Psg, rimonta folle col Tolosa. Pari salvezza del Colonia, beffa St.Pauli

LENS (Francia) - Nell'anticipo del 30° turno di Ligue 1, il Lens ritrova i tre punti ribaltando il Tolosa da 0-2 a 3-2 e ora il Psg dista una sola lunghezza. Inizio shock per i padroni di casa con Casseres e Koumbassa a firmare il doppio vantaggio viola nel giro di 13'. Al 17' Gboho commette una sciocchezza lasciando gli ospiti in 10 contro 11 e nella ripresa il Lens rimette in piedi il risultato. Tra il 61' e il 67' sono l'ex Roma Saud e Thomasson a firmare il recupero dei rosso e oro. Nel finale spazio anche per Thauvin e al 91' gli uomini di Sage trovano il sorpasso decisivo con Gainou: 62 punti in classifica, -1 dal Psg che però ha due partite in meno.
Beffa St.Pauli, pari salvezza per il Colonia
Termina 1-1 lo scontro salvezza tra St.Pauli e Colonia. Un punto che sa di beffa per gli uomini di Blessin, capaci di sbloccare il match nella ripresa con una rete di Mets per poi farsi riprendere all'86' da un rigore di Waldschmidt che avvicina gli uomini di Wagner alla permanenza nel massimo campionato tedesco. La classifica ora vede il St.Pauli terzultimo salire a quota 26, a -5 dal Colonia, in attesa di completare l'intero 30° turno di Bundesliga.