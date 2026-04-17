Lens a -1 dal Psg, rimonta folle col Tolosa. Pari salvezza del Colonia, beffa St.Pauli

LENS (Francia) - Nell'anticipo del 30° turno di Ligue 1, il Lens ritrova i tre punti ribaltando il Tolosa da 0-2 a 3-2 e ora il Psg dista una sola lunghezza. Inizio shock per i padroni di casa con Casseres e Koumbassa a firmare il doppio vantaggio viola nel giro di 13'. Al 17' Gboho commette una sciocchezza lasciando gli ospiti in 10 contro 11 e nella ripresa il Lens rimette in piedi il risultato. Tra il 61' e il 67' sono l'ex Roma Saud e Thomasson a firmare il recupero dei rosso e oro. Nel finale spazio anche per Thauvin e al 91' gli uomini di Sage trovano il sorpasso decisivo con Gainou: 62 punti in classifica, -1 dal Psg che però ha due partite in meno.