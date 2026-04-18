Lampard è l’eroe del Coventry: di nuovo in Premier dopo 25 anni

Un anno e mezzo di lavoro per Frank Lampard , 25 stagioni tra inferno e purgatorio per il Coventry . Da ieri, però, si è tornati a far festa nella città delle West Midlands. Dopo un quarto di secolo, infatti, la squadra torna in Premier League . La matematica certezza è arrivata ieri con il pareggio per 1-1 in casa del Blackburn in un match valido per la 43esima giornata di Championship , la serie B inglese. Con ancora quattro partite da giocare, il Milwall, terzo in classifica con 73 punti in 42 partite, non può raggiungere la squadra di Frank Lampard, prima con 86 punti in 43 gare.

Una bella rivincita per Lampard

L'allenatore, arrivato nel novembre del 2024, dopo qualche mese di ambientamento, è stato il protagonista di un campionato che ha sorpreso tutti e che è culminato con il trionfo del ritorno in Premier. Una bella rivincita per una delle leggende del calcio inglese. L'ex centrocampista, tecnico dal 2018 (Derby County il primo club), si è messo alle spalle le esperienze negative con Chelsea ed Everton, è ripartito dalla Serie B e ha scritto la storia del Coventry, riconquistando la Premier.