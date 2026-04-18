"Spero paghino il biglietto": l'invasione di campo...ma dei gabbiani! Le immagini fanno il giro del web 

Le immagini della partita fra Melbourne Victory e Newcastle Jets nell' A-League australiana stanno facendo il giro dei social. Il motivo non è il risultato finale o qualche episodio di campo, bensì l'invasione di gabbiani che ha portato al caos durante l'incontro, con la stella dei Jets , Lachlan Bayliss , che ha persino faticato a calciare una punizione disturbato dagli uccelli, scatenando ovviamente le ironie degli utenti sui social network una volta che le immagini sono approdate sul web. La partita si è conclusa con un 2-2 che va più che bene agli ospiti, candidati a sollevare il titolo a fine stagione.

L'invasione e le reazioni social

Siamo sul finire dell'incontro tra Melbourne Victory e Newcastle Jets, quando le telecamere inquadrano un lato del campo diventando terreno di conquista di un incredibile numero di gabbiani, che hanno disturbato la battuta di un calcio piazzato degli ospiti. Come molti appassionati di sport australiani sanno bene, questo non è un caso isolato: i gabbiani che disturbano le partite di football all'AAMI Park di Melbourne non sono infatti una novità. Gli inusuali ospiti si presentano spesso in gran numero alle partite casalinghe dei Melbourne Storm nella NRL, e anche al vicino MCG per le partite di AFL. I social si sono scatenati una volta che le immagini hanno iniziato a circolare: "Spero che abbiano tutti pagato il biglietto", "La natura sta riprendendo il sopravvento", "Qualcuno dovrebbe portare un secchio di patatine fritte per distrarli".