City, colpo Premier e Arsenal ko! Haaland infermabile e caos finale: succede di tutto

Il Manchester City di Pep Guardiola riapre la corsa al titolo in Premier League : i Citizens s'impongono sull' Arsenal di Arteta col punteggio di 2-1 all'Etihad Stadium. Un risultato d'oro che permette ad Haaland e compagni di portarsi a soli tre punti di distanza dai Gunners, riportando l'incertezza su quella che sarà la regina del campionato a fine stagione. Il match si è sbloccato al 16', con i padroni di casa che si sono portati avanti grazie alla rete di Cherki. L' Arsenal ha risposto prontamente con il gol del pari di Havertz, che però non è bastato ai Gunners per evitare la sconfitta finale. Al 66' ci ha infatti pensato Haaland a indirizzare definitivamente il risultato a favore del Manchester City, che si trova adesso a quota 67 punti in classifica, a soli tre punti di distanza dall'Arsenal in vetta, fermo a 70.

Everton-Liverpool, il derby è Reds. Aston Villa ok

Rocambolesco 4-3 al Villa Park per gli uomini di Unai Emery. Il match si sblocca subito con l'Aston Villa che trova il gol del vantaggio al 2' con Watkins. Dopo pochi giri di orologio arriva il pari del Sunderland con Rigg, a cui risponderà nuovamente Watkins al 36', il cui gol manda i Villans in vantaggio negli spogliatoi. Il secondo tempo inizia benissimo per gli uomini di Emery, che si portano sul 3-1 con Rogers al 46', prima del caos più totale andato in scena negli ultimi 10' di gara. I Black Cats accorciano le distanze con Hume all'86', mentre Isidor trova il gol del pari pochissimi secondi dopo. Sarà l'ex Roma Abraham a regalare poi ai Villans una vittoria sofferta al 93', con la gara terminata 4-3.

Si decide nel finale anche il derby del Merseyside tra Everton e Liverpool: all'Hill Dickinson Stadium trovano il gol del vantaggio gli uomini di Slot con Salah al 29'. L'ex Udinese Beto pareggia i conti al 54' indirizzando la gara verso il pari, ma all'ultimo respiro - al 101' - Van Dijk sovrasta i difensori nell'area piccola e regala tre punti al Liverpool. La tripletta di Gibbs-White ed il gol di Igor Jesus regalano tre punti fondamentali al Nottingham Forrest in ottica salvezza: gli uomini di Pereira stendono il Burnley portandosi a quota 36 punti a +5 sul Tottenham di De Zerbi, attualmente al 18° posto in classifica.

Monaco, pari con l'Auxerre. Vince il Paris Fc

Pari per 2-2 tra Monaco e Auxerre, sfida valida per la trentesima giornata della Ligue 1. Ospiti avanti di due reti nel primo tempo con Danois e Sinayoko, rimonta dei padroni di casa nella ripresa grazie a Fati e Belogun (su rigore). Con questo pareggio il Monaco sale a 50 punti in classifica, mentre l'Auxerre si porta a quota 25. Vittoria sul campo del Metz e settimo risultato utile di fila per il Paris Fc che, nella 30esima giornata della Ligue 1, si è imposto con il risultato di 3-1. In gol Gory, Otavio e Kebbal, inutile per i padroni di casa la rete del momentaneo pari di Kvilitaia. Titolari tra i parigini gli italiani Coppola, Koleosho e Immobile: il difensore ha disputato tutto il match, il centrocampista è stato sostituito all'88', mentre l'ex centravanti della Lazio ha lasciato il campo al 77'. Tris anche per il Rennes, in lotta per un posto in Champions, che si impone supera a domicilio lo Strasburgo con un netto 3-0 grazie a Lepaul, Embolo e Tamari. Infine, Chardonnet al 95' risponde a Mostafa Mohamed (9') nell'1-1 tra Nantes e Brest, con i padroni di casa che dal 65' sono rimasti in dieci per un rosso a Tabibou.

Bayern campione contro lo Stoccarda. Friburgo ok

Il Bayern Monaco chiude i conti al primo match point e si laurea campione di Germania con quattro giornate d'anticipo. La certezza aritmetica del 35esimo titolo nella storia del club, dopo il passo falso di ieri del Borussia Dortmund a Hoffenheim, arriva col 4-2 rifilato allo Stoccarda. All'Allianz Arena, dopo l'iniziale vantaggio ospite di Fuhrich al 21', la formazione di Kompany - con Neuer e Kane inizialmente in panchina e Gnabry ai box probabilmente fino a fine stagione - ribalta tutto fra il 31' e il 37', andando a bersaglio con Guerreiro, Jackson e Davies. Nella ripresa entra anche Kane, che timbra la sua 32esima rete stagionale in campionato, poi Andres riduce il passivo ma poco cambia: al triplice fischio inizia la festa per il Meisterschale, secondo trofeo dopo la Supercoppa tedesca dello scorso agosto in una stagione che può riservare ancora altre gioie all'undici di Kompany. Terza vittoria in quattro gare invece per il Friburgo in Bundesliga, che batte 2-1 l'Heidenheim e sale al settimo posto, scavalcando l'Eintracht battuto ieri dal Lipsia. Decide la rete di Eggestein al minuto 83, dopo che Zivzivadze aveva risposto per gli ospiti al vantaggio di Manzambi.