Sprofondo Chelsea: Blues ko col Brighton e quinta sconfitta consecutiva. Real di misura con l’Alaves

Il Chelsea di Liam Rosenior non c'è più: per i Blues arriva la quinta sconfitta consecutiva, questa volta contro il Brighton dopo le precedenti contro Newcastle, Everton, Manchester City e Manchester United. La squadra del giovane Hurzeler scavalca proprio la squadra londinese in classifica - a quota 50 -, agguantando il sesto posto. Blues momentaneamente settimi a quota 48 punti, fuori dalle posizioni per guadagnare un posto in Europa. La gara si è sbloccata al 3' al Falmer Stadium, con i padroni di casa che trovano il gol del vantaggio con Kadioglu. Nel secondo tempo Hinshelwood porta il Brighton in vantaggio di due reti, riuscendo addirittura a trovare il gol del definitivo 3-0 con Danny Welbeck.

Real, ci pensano Mbappé e Vinicius. Passa il Betis a Girona

Il Real Madrid torna a vincere dopo due giornate a secco di vittorie. Mbappé apre la gara al 30', Vinicius porta poi i Blancos sul 2-0 al 50'. Nel finale Martinez accorcia le distanze per l'Alaves, con il match terminato 2-1 per la squadra di Arbeloa. Blancos a quota 73 punti in classifica a -6 dal Barcellona, con i blaugrana che hanno ancora una gara da disputare. Vince anche il Betis nel rocambolesco match contro il Girona. I padroni di casa si portano in vantaggio con Tsygankov al 7', poi Roca ed Ezzalzouli. Al 68' il match torna in parità con Ounahi che trova il gol del pari, ma nel finale Riquelme sigla il gol del definitivo 3-2 per il Betis che raggiunge quota 49 punti in classifica piazzandosi al 5° posto in classifica.

Bilbao, tre punti con l'Osasuna. Pari Valencia

L'Athletic Bilbao non fallisce il test casalingo contro l'Osasuna. I Rojiblancos vincono di "corto muso" 1-0, conquistando tre punti fondamentali al San Mames che consentono ai padroni di casa di restare agganciati al treno europeo. A segno al 16' Guruzeta, autore dell'unico gol della gara che ha indirizzato il risultato finale a favore del Bilbao. Nella ripresa gli ospiti falliscono un rigore al 57' con Budimir e i baschi restano in dieci al 91' per il doppio cartellino a Jauregizar. Pari tra Maiorca e Valencia, con entrambe le compagini che segnano un gol a testa nel secondo tempo: Samu Costa apre le marcature al 49' per i padroni di casa, mentre l'ex Roma Sadiq trova la rete del pari al 67' che condurrà poi il match sul definitivo 1-1.