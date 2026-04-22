Dos Santos, l’incredibile storia: dal rogo di Crans Montana al primo contratto pro

Dalla tragedia di Capodanno a Crans-Montana a un sogno che prende forma: la storia di Tahirys Dos Santos si snoda tra dolore e ripartenza. Tutto parte dall’incendio devastante scoppiato nel bar Le Constellation, una tragedia che ha provocato decine di vittime e oltre cento feriti, travolgendo anche il giovane calciatore, presente nel locale insieme alla fidanzata. Nel tentativo di aiutarla e metterla in salvo, il ragazzo è rimasto gravemente ustionato, riportando ferite su circa il 30% del corpo. Da lì sono iniziati mesi complicati: ospedale, cure e riabilitazione, un periodo lungo e difficile che ha inevitabilmente interrotto il suo percorso sportivo proprio mentre stava iniziando ad affacciarsi al calcio dei grandi. Eppure, passo dopo passo, Dos Santos è riuscito a rimettersi in piedi, tornando ad allenarsi e poi in campo con la squadra riserve appena due settimane fa, fino all’esordio dello scorso weekend che ha segnato simbolicamente il suo ritorno alla normalità. In questa fase della sua storia si inserisce anche la firma sul primo contratto da professionista con il Metz, il club in cui è cresciuto e che lo ha accompagnato fin da bambino, attraversando tutte le tappe del settore giovanile fino ad arrivare alla fascia da capitano della squadra B.