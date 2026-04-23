Il Levante rientra in corsa e accorcia la classifica: frena il Villarreal. Stoccarda gioia ai supplementari

All'Estadi Ciutat de València, il Levante batte il Siviglia inguaiandolo ulteriormente nella corsa alla lotta salvezza, distante adesso un solo punto. Ivan Romero realizza il gol che di fatto decide la partita al 38': nella ripresa con il solito Romero in contropiede realizza la sua doppietta personale. Vittoria interna anche per il Rayo Vallecano che in classifica aggancia così l'Espanyol a quota 38 punti in undicesima posizione: decide Camello al minuto 87. Non va oltre l'1-1 il Villarreal che inciampa sul campo dell'Oviedo: ospiti avanti grazie a Pepe su rigore al 13', pari dei padroni di casa al 69' con Chaira.
Stoccarda in finale, Friburgo ko
Lo Stoccarda raggiunge il Bayern Monaco in finale della Coppa della Germania grazie al successo in rimonta per 2-1 sul Friburgo. Ospiti in vantaggio al 28' con Eggestein che subiscono però il ritorno dei padroni di casa nella ripresa: prima Undav firma il momentaneo pareggio al 70' ma poi ci pensa Thiago Tomas nel finale del secondo tempo supplementare a regalare la finale allo Stoccarda.