Real beffato dal Betis al 94'. Manita salvezza del Nottingham, tris Lipsia. Lens salvo sul gong

Beffato in trasferta il Real Madrid, che sul campo del Betis Siviglia passa in vantaggio al 17' con Vincius Junior , salvo poi subire al 94' la rete del definitivo 1-1 firmata Hector Bellerin . Un risultato che nega ai Blancos i 3 punti necessari a ridurre il ritardo dal Barcellona, che a 7 giornate dal termine comanda la classifica con un vantaggio di 8 lunghezze. I blaugrana saranno a loro volta imegnati in trasferta contro il Getafe all'appuntamento di sabato 25 aprile. L'agenda di Arbeloa prevede ora la gara esterna con l'Espanyol di domenica 3 maggio. I Cardellini di Pellegrini rientrano invece con 50 punti che valgono il 5º posto alle spalle dell'Atletico Madrid. La prossima c'è il Real Oviedo il 3 maggio in casa.

Manita Nottingham, tris Lipsia. Lens: pari sul gong

Atterrando in Premier League, il Nottingham Forest raccoglie 3 punti d'oro sul campo del Sunderland imponendosi con il finale di 5-0. Un successo che segue il poker sul Burnley della giornata precedente e che consente alla formazione di Pereira di salire a quota 39 punti con un vantaggio di 8 lunghezze dal Tottenham di De Zerbi, che sabato 25 affronterà in trasferta il già retrocesso Wolverhampton. L'agenda dei Forest prevede ora la semifinale di andata di Europa League contro l'Aston Villa in programma il 30 aprile. Bene anche il Lipsia, che mette in serie la quinta vittoria consecutiva superando l'Union Berlino per 3-1. Gli uomini di Werner riducono così a 2 lunghezze il ritardo sul Borussia Dortmund, che domenica 26 contro il Friburgo sarà chiamato a ritrovare i 3 punti dopo i 2 precedenti ko per consolidare il secondo posto. In Ligue 1, il Lens di Sage rimedia al 3-0 del Brest riuscendo a pareggiare i conti nel finale e portandosi a -3 dal Psg, a sua volta atteso ad Angers il 25 aprile.