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Eze lancia l'Arsenal, tris Liverpool. Vince il Tottenham, ma De Zerbi resta a -2 dalla salvezza

I Gunners si impongono di misura all'Emirates contro il Newcastle e si portano provvisoriamente a +3 sul City, che batte il Southampton e vola in finale di Fa Cup. Gli Spurs restano in zona retrocessione
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Eze lancia l'Arsenal, tris Liverpool. Vince il Tottenham, ma De Zerbi resta a -2 dalla salvezza© Getty Images
LONDRA (Regno Unito) - Il gol di Eze dopo soli 7' basta all'Arsenal di Mikel Arteta per archiviare la pratica Newcastle e mettere pressione al Manchester City, fermo a -3 e con una gara in meno in quanto impegnato in Fa Cup: sogna il Southampton con Azaz al 79', Doku all'83' e Nico all'87' ribaltano le sorti della sfida e mandano Guardiola in finale della competizione più antica della storia del calcio. Il sabato di Premier League è proseguito con il 3-1 del Liverpool col Crystal Palace e il ko dell'Aston Villa con il Fulham, ma a fare rumore è il 2-1 del West Ham con l'Everton: un successo che vanifica quello del Tottenham - firmato Palhinha all'82' - in casa del Wolverhampton: Roberto De Zerbi resta così in zona retrocessione, a -2 dalla salvezza.

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