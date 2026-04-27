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Casemiro, gol e bacio d'addio. Lo United piega il Brentford e stacca il Liverpool al 3º posto

I Red Devils superano la formazione di Andrews e si accomodano alle spalle del City con 61 punti. Pari fra Espanyol e Levante
2 min
Premier LeagueManchester UnitedLiga

Secondo successo consecutivo per il Manchester United, che supera in casa il Brentford per 2-1 all'incontro valido per la 34ª giornata di Premier League. Un successo che segue l'1-0 sul Chelsea e che porta le firme di Casemiro (11') e Sesko (43'): ospiti a segno nel finale con Jensen (87'). Non è passato inosservato il triplo bacio sul stemma del centrocampista brasiliano, prossimo a congedarsi con club e tifosi al termine della stagione (bacio d'addio o colpo di scena?). I Red Devils rientrano così con 61 punti che valgono il 3º posto in classifica, con il Liverpool staccato ora di di 3 lunghezze. E proprio i Reds saranno i prossimi avversari allo scontro diretto in programma domenica 3 maggio all'Old Trafford. L'agenda delle Api, che restano invece ferme a quota 48 punti ma pur sempre in orbita Europa, prevede invece la gara interna con il West Ham di sabato 2.

Pari fra Espanyol e Levante

Termina con un pareggio a reti inviolate la sfida fra Espanyol e Levante valida per la 32ª giornata Liga. Gli uomini di Castro conquistano un buon punto in trasferta che permette loro di risalire a quota 33 punti con un ritardo dalla zona salvezza pari a 2 lunghezze. La formazione di Gonzalez rientra invece con 39 punti che valgono il 13º posto in classifica: nel finale espulso Lozano (88'). La prossima giornata, Espanyol e Levante saranno impegnati rispettivamente contro Real Madrid il 3 in casa e Villarreal il 2 maggio in trasferta. 

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