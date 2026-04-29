Osimhen e il mistero Mercedes: come stanno davvero le cose

Che sia dentro o fuori dal campo non importa, Victor Osimhen trova sempre il modo di far parlare di sé. Dopo aver trascinato il Galatasaray contro il Fenerbahce , realizzando il gol dell'1-0 e indirizzando il Derby Intercontinentale (così definito perché Istanbul si trova sul confine tra Europa e Asia), poi vinto 3-0 dai giallorossi, che domenica in caso di vittoria festeggerebbero il quarto titolo nazionale di Turchia di fila, il 26° della loro storia, l'attaccante nigeriano si è reso protagonista di un episodio che esula dal calcio giocato.

La denuncia della Mercedes

L'ex Napoli sarebbe stato denunciato per una questione legata a un’auto di lusso presa in leasing. Il caso riguarda una Mercedes-Benz GLE che il giocatore avrebbe ottenuto nel 2023 senza però rispettare i termini contrattuali: si parla di rate non pagate e, soprattutto, della mancata restituzione del veicolo alla scadenza dell’accordo. La situazione, se confermata, non si limiterebbe quindi a una semplice inadempienza civile, ma potrebbe assumere rilevanza penale, configurando un’ipotesi di appropriazione indebita. Le cifre emerse parlano di un ammanco di circa 90.000 euro, una somma significativa che avrebbe spinto la società di leasing ad avviare un’azione legale.

Accertamenti in corso

A rendere la vicenda ancora più discussa è il contrasto con l’immagine del calciatore, noto anche per il suo parco auto esclusivo, che includerebbe modelli di altissimo livello (Lamborghini, Rolls-Royce). Proprio questo divario tra stile di vita e presunte difficoltà nei pagamenti alimenta il dibattito mediatico. Al momento non sono arrivate dichiarazioni ufficiali dalle parti coinvolte. Saranno gli accertamenti a chiarire se si tratti di una reale responsabilità del giocatore o di un problema burocratico legato alla gestione contrattuale. Fino ad allora, resta una vicenda che aggiunge un capitolo controverso alla carriera di uno dei protagonisti più discussi del calcio europeo negli ultimi anni.

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