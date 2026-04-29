La prima volta di Di Maria in Libertadores. Ora ha segnato in 24 diverse competizioni e insegue Ronaldo

Il Rosario Central ha conquistato la vetta del Gruppo H della Copa Libertadores in coabitazione con l' Independiente del Valle , grazie ad un rotondo 3-0 contro l' Universidad Central de Venezuela . Il secondo gol lo ha segnato l'ex Juventus e Real Madrid , tra le altre, Angel Di María , trasformando un calcio di rigore che ha permesso alla sua squadra di poter condurre con più tranquillità un match che era rimasto bloccato fino al 35', quando Ignacio Ovando ha sbloccato l'incontro. Con questa rete "El Fideo" diventa uno dei giocatori ad aver segnato nel maggior numero di competizioni diverse, sia per quanto riguarda i club che la Nazionale. Con il gol in Libertadores diventano ben 24 le competizioni in cui Di María ha lasciato il segno, numero che lo avvicina ad un altro ex bianconero: Cristiano Ronaldo , che ha messo il suo nome sul tabellino marcatori in più di 26 diverse occasioni.

Di María giramondo: le statistiche

Con questo gol, Di María ha segnato in 19 competizioni per club, numero che sale a 24 se si includono quelle giocate con la maglia della Nazionale argentina. "El Fideo" ha segnato nei campionati di Argentina, Portogallo, Italia, Francia, Spagna e Inghilterra; nella Coppa del Portogallo, nella Coppa di Lega e nella Supercoppa portoghese; nelle stesse tre competizioni francesi; nella FA Cup inglese; nella Copa del Rey e nella Supercoppa spagnola; nella Coppa UEFA e nell'Europa League (contate come un'unica competizione); nella Champions League; nella Coppa del Mondo per club; alle Olimpiadi del 2008; nelle qualificazioni CONMEBOL ai Mondiali; nella Copa América; ai Mondiali; e persino nella finale contro l'Italia. E ora, in Copa Libertadores. Attualmente è Cristiano Ronaldo il giocatore ad aver segnato nel numero maggiore di competizioni diverse, superando le 26.