"Li stanno aiutando", "Basta lamentele": da Demiral a Ronaldo, rissa e caos. E spunta la Juve!

"Tutti stanno aiutando l'Al-Nassr a vincere il campionato ", questa l'accusa del difensore dell' Al Ahli Merih Demiral al termine del match di Saudi Pro League vinto dall' Al Nassr per 2-0 grazie alle reti degli ex Juve Cristiano Ronaldo e Coman. A quattro giornate dalla fine, la squadra di CR7 grazie a questa vittoria è salita così a quota 79 punti, a +8 sull'Al-Hilal di Benzema (che però ha giocato una partita in meno), e si avvicina alla vittoria del campionato. Ma a far notizia non sono tanto i gol o la classifica, quanto più cosa è successo dentro e fuori dal campo.

Caos in Al Nassr-Al Ahli: cosa è successo

Il caos ha avuto inizio al 28', quando i giocatori dell'Ah Ahli hanno chiesto a gran voce un calcio di rigore. Un difensore della squadra avversaria, infatti, ha toccato la palla con la mano in area ma l'arbitro ha deciso di non fischiare il penalty. Il difensore dell'Al Nassr, infatti, stava cadendo e il direttore di gara ha valutato il tocco come congruo rispetto al movimento del corpo. Da questo momento gli animi si sono accesi, con Demiral protagonista in negativo già al termine del primo tempo, inquadrato mentre discuteva in maniera accesa con un avversario.

Nella seconda frazione di gioco sono arrivati poi i gol di Ronaldo e Coman che hanno deciso la partita, ma poco prima del triplice fischio è arrivato il secondo momento chiave della partita. Al 98', infatti, Coman ha fatto un contrasto durissimo in scivolata su Demiral. Da qui è iniziata la follia del post partita, tra risse e dichiarazioni durissime.