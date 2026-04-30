"Li stanno aiutando", "Basta lamentele": da Demiral a Ronaldo, rissa e caos. E spunta la Juve!

"Tutti stanno aiutando l'Al-Nassr a vincere il campionato", questa l'accusa del difensore dell'Al Ahli Merih Demiral al termine del match di Saudi Pro League vinto dall'Al Nassr per 2-0 grazie alle reti degli ex Juve Cristiano Ronaldo e Coman. A quattro giornate dalla fine, la squadra di CR7 grazie a questa vittoria è salita così a quota 79 punti, a +8 sull'Al-Hilal di Benzema (che però ha giocato una partita in meno), e si avvicina alla vittoria del campionato. Ma a far notizia non sono tanto i gol o la classifica, quanto più cosa è successo dentro e fuori dal campo.
Caos in Al Nassr-Al Ahli: cosa è successo
Il caos ha avuto inizio al 28', quando i giocatori dell'Ah Ahli hanno chiesto a gran voce un calcio di rigore. Un difensore della squadra avversaria, infatti, ha toccato la palla con la mano in area ma l'arbitro ha deciso di non fischiare il penalty. Il difensore dell'Al Nassr, infatti, stava cadendo e il direttore di gara ha valutato il tocco come congruo rispetto al movimento del corpo. Da questo momento gli animi si sono accesi, con Demiral protagonista in negativo già al termine del primo tempo, inquadrato mentre discuteva in maniera accesa con un avversario.
Nella seconda frazione di gioco sono arrivati poi i gol di Ronaldo e Coman che hanno deciso la partita, ma poco prima del triplice fischio è arrivato il secondo momento chiave della partita. Al 98', infatti, Coman ha fatto un contrasto durissimo in scivolata su Demiral. Da qui è iniziata la follia del post partita, tra risse e dichiarazioni durissime.
Tra gesti forti e risse, post partita infuocato
Al termine della partita è successo il finimondo. Demiral se l'è presa prima con Cristiano Ronaldo e poi ha rincorso Coman, cercando lo scontro fisico. Per fortuna i rispettivi compagni di squadra li hanno separati, evitando il peggio. Copione simile anche per Toney, che invece nel tunnel ha iniziato una rissa con Nawaf Boushal.
Poi mentre i giocatori dell'Al Nassr hanno iniziato a festeggiare per l'importante vittoria, quelli dell'Al Ahli hanno cominciato a protestare. Mahrez e Demiral hanno ricordato ai tifosi della squadra avversaria le due vittorie di fila nell'Asian Champions League. L'ex difensore della Juve è addirittura andato a prendere la sua medaglia dell'ACL per mostrarla a tutti i sostenitori della squadra di casa, e poi su X ha commentato: "Per la prima volta c'è una medaglia della Champions League nel loro stadio". Dichiarazioni che hanno fatto infuriare l'Al Nassr.
Demiral non ci sta: "Questa è una disgrazia"
L'attacco di Demiral contro l'Al Nassr è poi continuato davanti ai microfoni dei giornalisti presenti allo studio e in maniera ancora più dura: "Dio grandissimo, tutti stanno aiutando l'Al-Nassr a vincere il campionato, questo è quello che sta succedendo. Tutti vogliono che l'Al-Nassr vinca il titolo. Questa è una disgrazia. Tutti vogliono che vinca l'Al-Nassr! Al-Ahli vince sempre sul campo, senza bisogno dell'aiuto di nessuno. Al-Ahli rimarrà sempre in testa, se Dio vorrà".
Il comportamento del difensore turco, però, oltre a far arrabbiare la squadra avversaria, ha trovato anche l'opposizione da parte del suo stesso allenatore. Matthias Jaissle in conferenza stampa, infatti, ha detto: "Dovrebbe forse evitare di pubblicare su X. Ma siamo tutti umani e le cose importanti sono quelle che capitano in campo".
Ronaldo ricorda le 5 Champions vinte
A parlare dell'argomento è stato anche Cristiano Ronaldo, intervistato a bordo campo dopo la fine della partita. Il portoghese prima però ha voluto rispondere ai tifosi avversari, che gli stavano ricordando delle due vittorie consecutive in ACL, ricordando loro che lui ha vinto 5 Champions League.
CR7 ha quindi detto: "Al termine della stagione, parlerò pubblicamente di tutte le cose brutte che accadono nel campionato. Vedo un sacco di cose brutte. Molti giocatori si lamentano e pubblicano post sui loro account Instagram e Facebook parlando dell'arbitraggio, del campionato e del progetto. Questo non va assolutamente bene, questo non è lo scopo del campionato. Dobbiamo essere un esempio, dobbiamo essere un esempio per la Champions League. Dobbiamo smettere con questo stile di lamentele e parlare con la lega. Questo non è calcio. Quello che sta succedendo non è buono per il campionato, tutti si lamentano. Tutti esagerano con le lamentele. Questo è calcio, non una guerra. Tutti vogliono vincere il campionato, ma questo non significa che debba trasformarsi in un caos". Poi, tra le sue dichiarazioni, spunta anche la Juve: "Mi amano, sono abituato a questo. Ho giocato per tanti anni in grandi squadre come Juventus, Real Madrid e Manchester United..."
"Tutti stanno aiutando l'Al-Nassr a vincere il campionato", questa l'accusa del difensore dell'Al Ahli Merih Demiral al termine del match di Saudi Pro League vinto dall'Al Nassr per 2-0 grazie alle reti degli ex Juve Cristiano Ronaldo e Coman. A quattro giornate dalla fine, la squadra di CR7 grazie a questa vittoria è salita così a quota 79 punti, a +8 sull'Al-Hilal di Benzema (che però ha giocato una partita in meno), e si avvicina alla vittoria del campionato. Ma a far notizia non sono tanto i gol o la classifica, quanto più cosa è successo dentro e fuori dal campo.
Caos in Al Nassr-Al Ahli: cosa è successo
Il caos ha avuto inizio al 28', quando i giocatori dell'Ah Ahli hanno chiesto a gran voce un calcio di rigore. Un difensore della squadra avversaria, infatti, ha toccato la palla con la mano in area ma l'arbitro ha deciso di non fischiare il penalty. Il difensore dell'Al Nassr, infatti, stava cadendo e il direttore di gara ha valutato il tocco come congruo rispetto al movimento del corpo. Da questo momento gli animi si sono accesi, con Demiral protagonista in negativo già al termine del primo tempo, inquadrato mentre discuteva in maniera accesa con un avversario.
Nella seconda frazione di gioco sono arrivati poi i gol di Ronaldo e Coman che hanno deciso la partita, ma poco prima del triplice fischio è arrivato il secondo momento chiave della partita. Al 98', infatti, Coman ha fatto un contrasto durissimo in scivolata su Demiral. Da qui è iniziata la follia del post partita, tra risse e dichiarazioni durissime.